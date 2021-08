Iz Afganistana evakuirali več kot 400 sodelavcev EU

Bruselj za povečanje humanitarne pomoči

V luči prihodnjih političnih pogovorov s talibani bo EU na sestanku med drugim izpostavila spoštovanje človekovih pravic, zlasti žensk in deklic, kot tudi vprašanje pomoči in sodelovanja s sosednjimi državami, tudi v zvezi z migracijami. EU je glede tega že v stiku z voditelji sosednjih držav Afganistana, je še povedal predstavnik EU.



EU bo še naprej tudi nudila humanitarno pomoč Afganistanu, je dejal. Evropska komisija je za leto 2021 dala na voljo 57 milijonov evrov, ta znesek pa bo povečala na več kot 200 milijonov.

FOTO: Justin Tallis/AFP

Biden je določil 31. avgust kot rok za odhod ameriških vojakov, ki skupaj z britanskimi trenutno zagotavljajo varnost na kabulskem letališču. FOTO: AFP

Biden je določil 31. avgust kot rok za odhod ameriških vojakov, ki skupaj z britanskimi trenutno zagotavljajo varnost na kabulskem letališču, je pa dopustil možnost, da bi rok podaljšali, če bi bilo to potrebno. V ponedeljek pa je tiskovni predstavnik talibov posvaril, da se skupina ne bo strinjala glede podaljšanja, saj da datum predstavlja skrajno mejo, kakršnekoli zamude pa bodo razumeli kot podaljševanje okupacije.

V evropski komisiji ponavljajo stališče predsednice, da ima EU dolžnost, kot vse države, ki so sodelovale v Afganistanu, da skrbi za ljudi, ki so z novim položajem v postavljeni v posebno tveganje, denimo novinarji, zagovorniki človekovih pravic, sodniki, pravniki in na splošno ženske in dekleta. »Ko govorimo o vzpostavitvi kanalov in priložnostih za preseljevanje za Afganistance med konfliktom, govorimo, o tem, o teh skupinah,« je povedal glasnik evropske komisijeDruga skrb je glede zagotavljanje vrnitve razseljenih na domove. To med drugimi zahteva sodelovanje s sosednjimi državami. V evropski komisiji pojasnjujejo, da se ukvarjajo s tveganji nezakonitih migracij, bojem proti trgovini z ljudmi in upravljanjem meja EU. S slovenskim predsedstvom pa sodelujejo pri pripravi nadaljnjih razprav na politični ravni. Že v četrtek naj bi o tej temi razpravljali veleposlaniki držav članic.Razprave v EU glede preseljevanja ranljivih oseb iz Afganistana so v začetni fazi, saj se zasedanja o tej temi šele začenjajo. Po navedbah visokega uradnika EU se postavlja vprašanje obsega preselitev (števila oseb), pa tudi koga, kdaj in kako bi preselili. Države članice so po navedbah urandika glede tega pazljive. Opozorili pa so, da je preseljevanje pristojnost članic, koordinacija pa poteka na ravni EU.Predsednik slovenske vladeje sicer v nedeljo tvitnil, da EU ne bo odpirala »humanitarnih« ali migracijskih koridorjev. Po njegovem pisanju bi pomagali le ljudem, ki so nam pomagali med operacijo Nato.Iz Afganistana je bilo doslej evakuiranih več kot 400 lokalnih sodelavcev delegacije EU in njihovih družinskih članov, so povedali danes viri v Bruslju. Rok za evakuacije se izteče konec meseca. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je pred današnjim sestankom G7 napovedala povečanje humanitarne pomoči za Afganistan.Za EU je pomembno, da se operacija nadaljuje po 31. avgustu, da lahko ljudi iz Afganistana umaknemo po tem datumu, je v Bruslju danes povedal visoki uradnik EU. Vendar pa je nadaljevanje operacij odvisno od ZDA. »Videli bomo, kaj so ZDA sposobne in pripravljene storiti,« je pojasnil v luči srečanja voditeljev G7.Britanski minister za obramboje danes pred srečanjem G7 ocenil, da je zelo malo verjetno, da bo rok za evakuacije iz Afganistana podaljšan. Ta se sicer izteče 31. avgusta. Čeprav bi si več držav želelo podaljšanje roka, je Wallace priznal, da temu zaenkrat niso naklonjeni niti ameriški predsednikniti talibi.»Mislim, da je malo verjetno,« je dejal Wallace za televizijoo podaljšanju roka. »Ne samo zaradi tega, kar so rekli talibi, ampak tudi če pogledamo javne izjave predsednika Bidna, se mi to zdi malo verjetno,« je dodal.Kljub temu je britanski minister zagotovil, da se bodo danes na vrhu skušali dogovoriti o podaljšanju roka za evakuacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Seveda je vredno, da vsi to poskusimo in bomo,« je povedal.Francija je medtem sporočila, da bodo še ta teden prenehali z evakuacijami, če bodo ZDA vztrajale pri roku za umik 31. avgusta. »Za nas to pomeni, da se naše operacije končajo v četrtek zvečer. Imamo še tri dni,« je povedals francoskega zunanjega ministrstva.Zahodni zavezniki svarijo, da vseh ljudi ne bodo mogli evakuirati pred 31. avgustom, na kar je danes opozoril nemški zunanji minister. »Tudi če se evakuacija nadaljuje do 31. avgusta ali celo nekaj dni dlje, to ne bo dovolj, da bi tisti, za katere si želimo mi oziroma ZDA, odleteli iz Afganistana,« njegove besede povzema spletni portal NDTV. Zavezniki morajo po njegovih besedah zato načrtovati, kako bodo lahko ljudem iz Afganistana pomagali tudi, če se ta vojaška operacija konča po načrtih. Ker ocenjuje, da bodo Američani potrebovali najmanj dva dneva, da iz države spravijo vse vojake, bi lahko tako že pred 31. avgustom ukinili evakuacijske lete, je posvaril. V Afganistanu je sicer še okoli 100 Nemcev in njihovih družinskih članov, je dodal.Podobno je posvarila tudi Španija. Vlada v Madridu je sicer zagotovila, da bodo skušali evakuirati čim več ljudi, vendar bodo glede na tamkajšnje razmere nekateri ostali tam, je sporočila ministrica za obramboVelika Britanija nadaljuje evakuacijo iz Kabula. Wallace pa je posvaril, da se varnostne razmere ob približevanju 31. avgusta vse bolj slabšajo. V ponedeljek so Britanci iz Kabula umaknili okoli 2000 ljudi, skupno 9000, je še pojasnil minister.Velika Britanija bo danes vodila nujne pogovore voditeljev G7 o Afganistanu. Skupini poleg Velike Britanije pripadajo še ZDA, Kanada, Francija, Nemčija, Italija in Japonska.Na predvečer srečanja je britanski premierposvaril, da se bodo morale države pripraviti tudi na naslednjo fazo za Afganistan. Prepričan je, da bi morale države podpreti begunce in obnoviti svojo zavezo glede varovanja napredka, ki so ga dosegli v Afganistanu v zadnjih 20 letih, predvsem na področju pravic žensk in manjšin.