Zahodni Balkan še naprej v plamenih

Države na balkanskem polotoku se že več dni spopadajo s številnimi gozdnimi požari. V Severni Makedoniji so zaradi požarov, ki so v sredo zahtevali še eno življenje, razglasili izredno stanje, v Grčiji pa jih je samo v zadnjih 24 urah izbruhnilo več deset. Gori tudi v Bolgariji ter Bosni in Hercegovini, poročajo tuje tiskovne agencije.

Grške oblasti so davi sporočile, da je v zadnjih 24 urah po državi izbruhnilo več deset gozdnih požarov, medtem ko so gasilci po nočnem boju spravili pod nadzor večji požar severno od Aten, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Požar v regiji Oropos približno 60 kilometrov od prestolnice so v sredo omejili, a je zadnjih 24 urah po navedbah gasilcev po državi izbruhnilo še 55 novih gozdnih požarov.

Drug požar je izbruhnil tudi na grškem otoku Tasos, kjer so zaradi gostega dima preventivno evakuirali hotel. Deli otoka so ostali tudi brez elektrike, gasilcem pa je požar že uspelo obvladati.

Požari pustošijo tudi po Severni Makedoniji. Po podatkih državnega centra za krizno upravljanje je bilo davi aktivnih še devet požarov, potem ko jih je bilo v sredo aktivnih več deset. Štirje so pod nadzorom, en pa je lokaliziran, zadnje podatke centra navaja kosovski portal Telegrafi.

V požaru na območju mesta Kriva Palanka na severovzhodu države je med gašenjem ognja, ki je ogrožal njegovo hišo, umrl moški. To je druga letošnja žrtev požarov v Severni Makedoniji, potem ko je v začetku tedna življenje izgubil 80-letni moški.

Makedonska vlada je že v torek razglasila 30-dnevno izredno stanje, notranji minister Panče Toškovski pa je v sredo sporočil, da so aktivirali mehanizem EU za pomoč pri naravnih nesrečah. Grčija je v okviru mehanizma že poslala gasilski letali in pehotni enoti, na terenu pa je tudi 150 makedonskih vojakov.

Toškovski je kot glavni vzrok širjenja požarov navedel vročino in močan veter, vendar pa po njegovih besedah obstajajo utemeljeni sumi, da so nekateri požari posledica človeškega ravnanja.

O več kot deset požarih so v sredo poročali iz Bolgarije, ogenj pa se je ponoči razplamtel tudi v okolici Trebinja na skrajnem jugu BiH.

Načelnik štaba za izredne razmere v Trebinju Stevan Bekan je za javno radiotelevizijo Republike Srbske RTRS povedal, da takšne noči v zadnjih 15 do 20 letih ne pomnijo. Gasilcem je uspelo obraniti hiše pred ognjem, je pa zgorelo več deset električnih drogov, zaradi česar je nekaj vasi ostalo brez elektrike.