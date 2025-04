Zakaj Kitajska meni, da bi lahko zmagala v trgovinski vojni

V nadaljevnaju preberite:

Trgovinska vojna se hitro zaostruje. Kitajske oblasti so 8. aprila napovedale, da se bodo proti novim grožnjam, ki jih je le nekaj ur prej izrekel Donald Trump, »borile do konca« in izenačile ameriške carine v višini 34 odstotkov. S takšnim zvišanjem bo kitajska carinska stopnja za ameriški uvoz dosegla 70 odstotkov. Kasneje istega dne je Bela hiša potrdila povračilne ukrepe v obliki carin v višini 104 odstotke, ki bodo za kitajsko blago začele veljati 9. aprila. Dodatno so bile povišane na 145 odstotkov