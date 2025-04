Kamen, škarje, papir v carinski vojni

V nadaljevanju preberite:

Ko se med seboj spopadejo različne frakcije kitajskih triad – skupin, vpetih v organizirani kriminal –, njihovi voditelji ne ubijejo sinov ali ljubljenih konjev drug drugega kot mafijski šefi. Raje segajo v vrelo olje in držijo pest v njem, medtem ko se gledajo v oči. Tisti, ki najdlje zdrži, dokaže svojo prevlado. Tisti, ki prvi umakne pest, prizna poraz in podrejen položaj.

Na to me zdaj spominjata Donald Trump in Xi Jinping. Carine, s katerimi si izmenjujeta udarce, spominjajo na kitajsko igro s pestmi, v kateri igralci v ritmu iztegnejo odprto dlan (kar pomeni »papir«), stisnjeno pest (»kamen«) ali dva prsta (»škarje«). Zmaga tisti, ki ima močnejši simbol: »škarje« režejo »papir«, »kamen« zdrobi »škarje«, »papir« ovije »kamen«. Tako nekako.