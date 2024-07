Zaveznice se za vsak primer pripravljajo na Trumpa

V nadaljevanju preberite:

Za odvračanje ruske grožnje je nenadomestljiva ameriška podpora evropski varnosti, ne glede na to, kdo je v Beli hiši, se zavedajo baltske in vse druge članice Nata. Nekateri opozarjajo na Trumpove sporne februarske izjave, da bi Putinu dovolil, da s članicami Nata, ki ne izpolnjujejo svojih finančnih zavez, naredi, kar hoče. Baltski obrambni ministri v Washingtonu so ob teh spornih izjavah vendarle spomnili tudi na podporo prejšnjega republikanskega predsednika njihovim državam v času njegovega prvega mandata v Beli hiši