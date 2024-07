Nato je tudi za Slovenijo edino zagotovilo varnosti v Evropi

V nadaljevanju preberite:

Po 75 letih obstoja in ob številnih državah, ki se želijo včlaniti v severnoatlantsko vojaško zavezništvo, je Nato steber mirovne ureditve Evrope in vsega sveta. Z novimi vojnami, nemiri in premeščanjem geopolitične teže pa prihajajo tudi novi izzivi, za katere bodo predsedniki vlad, zunanji ter obrambni ministri 32 članic poskušali najti rešitve na vrhu v ameriški prestolnici Washingtonu. Med njimi so tudi slovenski predsednik vlade Robert Golob, obrambni minister Marjan Šarec in voditeljica diplomacije Tanja Fajon, s katero smo se še pred začetkom vrha pogovarjali za Delo.