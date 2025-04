ZDA objavile na tisoče datotek, povezanih z umorom Roberta F. Kennedyja

V ZDA so objavili okoli 10.000 strani dokumentacije, povezane z umorom Roberta F. Kennedyja leta 1968. Med objavljenimi dokumenti so tudi zapiski atentatorja, ki je dejal, da je treba ameriškega senatorja in demokratskega predsedniškega kandidata »odstraniti«, in priznal, da je bil obseden z njegovim ubojem, poročajo tuji mediji.

Z objavo se nadaljuje razkrivanje nacionalnih skrivnosti po ukazu ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Do razkritja je prišlo mesec dni po tem, ko so bili razkriti dosjeji, povezani z umorom predsednika Johna F. Kennedyja leta 1963. Dokumenti bralcem ponujajo podrobnosti o tajnih operacijah ZDA v času hladne vojne v drugih državah, vendar pa ne odgovarjajo na številne teorije, kdo je »v resnici« ubil predsednika.

Robert Kennedy je bil smrtno ranjen 5. junija 1968 v hotelu Ambassador v Los Angelesu, nekaj trenutkov po govoru, s katerim je proslavljal zmago na predsedniških primarnih volitvah v Kaliforniji. Njegov morilec, Sirhan Sirhan, je bil obsojen zaradi umora prve stopnje in prestaja dosmrtno zaporno kazen. V njegovih rokopisnih zapiskih je mogoče brati obsedene zapise, da je RFK-ja potrebno ubiti. V času smrti RFK-ja je bil v Beli hiši demokrat Lyndon Johnson. »Nimam še nobenih absolutnih načrtov, vendar jih bom kmalu sestavil,« je zapisal Sirhan, ki je obljubil podporo komunistični Rusiji in Kitajski, navajajo tuji mediji.

Sirhan Sirhan FOTO: AFP

Na novo objavljeni spisi so vsebovali tudi zapiske iz pogovorov z ljudmi, ki so Sirhana poznali iz različnih okolij, kot so sošolci, sosedje in sodelavci. Medtem ko so ga nekateri opisovali kot prijaznega, so ga drugi kot zamišljenega in občutljivega mladeniča, ki je bil trdno prepričan o svojih političnih prepričanjih in je za kratek čas verjel v misticizem. Iz spisov je razvidno, da je Sirhan kmalu po umoru Martina Luthra Kinga mlajšega 4. aprila 1968 svojemu smetarju povedal, da namerava ubiti Kennedyja. Sodelavec, temnopolti moški, je dejal, da namerava voliti Kennedyja, ker bo pomagal temnopoltim.

Odvetniki Kennedyjevega morilca že desetletja trdijo, da je malo verjetno, da bi ponovno zagrešil kaznivo dejanje ali predstavljal nevarnost za družbo. Leta 2021 je komisija za pogojni izpust Sirhana ocenila kot primernega za izpustitev. Vendar je guverner Kalifornije Gavin Newson leta 2022 odločitev zavrnil. Leta 2023 ga je druga komisija zavrnila izpustitev, češ da še vedno nima vpogleda v to, kaj ga je spodbudilo, da je ustrelil Kennedyja.

Robert F. Kennedy Jr. FOTO: Mandel Ngan AFP

Sin pokojnega senatorja Robert F. Kennedy mlajši, ki je zdaj Trumpov minister za zdravje in socialne storitve, je pohvalil predsednika in njegovo direktorico nacionalne obveščevalne službe Tulsi Gabbard za objavo dokumentov.