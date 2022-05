Zelenski: Rusija hoče uničiti Donbas

10.28 Zelenski ponovil, da bi želel govoriti neposredno s Putinom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes zjutraj znova govoril na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu. Reuters poroča, da je občinstvu povedal, da se je pripravljen pogovarjati samo neposredno z Vladimirjem Putinom in ne prek posrednikov, poroča Guardian. Dodal je, da če ruski predsednik »razume realnost«, obstaja možnost, da se najde diplomatski izhod iz konflikta. Ukrajinski predsednik je dejal, da bi morala Moskva umakniti svoje čete nazaj na postavljene črte, kakršne so bile pred začetkom invazije. »To bi lahko bil prvi korak k pogovorom,« je dejal in dodal, da si Rusija kupuje čas v pogovorih z Rusijo.

09.40 Severodoneck brišejo z obličja zemlje

Ruske čete napredujejo na vzhodu Ukrajine in napadajo ključna mesta, zlasti industrijsko mesto Severodoneck, poroča AFP. Sergij Gaidai, guverner vzhodne regije Lugansk, je dejal, kot piše Guardian, da so Severodoneck udarili z zračnimi napadi, raketami, topništvom in minometi, da bi utrdili nadzor nad provinco in se premaknili naprej v Ukrajino.

»Situacija je zelo težka in na žalost se le še slabša,« je dejal Gaidai in v videu na telegramu opisal tisto, kar je poimenoval »obsežna ofenziva v vse smeri«. »Ruska vojska se je odločila, da popolnoma uniči mesto. Severodoneck preprosto brišejo z obličja zemlje,« je dejal. Na tisoče vojakov je bilo poslanih, da bi zavzeli regijo Lugansk, je dejal Gaidai in dodal, da je bilo bombardiranje tako intenzivno, da je bilo prepozno, da bi njegovih 15.000 civilistov mesto zapustilo.

08.23 Razmere na vzhodu Ukrajine se ob ruskih napadih zaostrujejo

Predstavniki ukrajinskih oboroženih sil opozarjajo, da je ruska ofenziva na vzhodu Ukrajine v najintenzivnejši fazi in bi lahko odločila o usodi tega dela države, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vodja ukrajinske vojaške obveščevalne službe Kirilo Budanov je dodal, da zaradi zamud pri dobavi na fronto Kijevu »katastrofalno primanjkuje težkega orožja«. Vendar pa pričakuje, da se bo do avgusta zgodil preobrat, je povedal za časopis Ukrajinska pravda.

Ukrajinske oblasti trdijo tudi, da je bilo v treh mesecih od začetka ruske invazije v Ukrajini prijavljenih 20.000 domnevnih vojnih zločinov. Samo policijski preiskovalci so obravnavali 13.500 takih primerov, je v torek dejal ukrajinski notranji minister Denis Monastirski. »Sodelujemo s tujimi tožilci, skupaj s preiskovalnimi skupinami in strokovnjaki, vendar večino dela opravijo ukrajinski policisti. Zbrani dokazi bodo posredovani mednarodnim organom,« je dodal.

Pripadniki ukrajinskih sil. FOTO: Aris Messinis/AFP

07.00 Zelenski pravi, da Rusija želi uničiti Donbas, in spet pozval k vojaški podpori

Volodimir Zelenski je v torek podal videonagovor po treh mesecih trajanja invazije na Ukrajino in dejal, da je bila sposobnost države, da se upre Rusiji, presenečenje in vir navdiha za preostali svet, poroča Guardian. »Vedno se moramo spomniti, da smo te tri mesece preživeli po zaslugi na tisoče podvigov tistih, ki so branili državo. In za ceno več deset tisoč življenj ukrajinskih moških in žena, ki so jih ubili okupatorji.« Dejal je, da bodo tisti, ki so dali svoja življenja za Ukrajino, ostali v večnem spominu.

Zelenski se je nato posmehoval trditvi ruskega obrambnega ministra Sergeja Šojguja, da Rusija namerno upočasnjuje svojo ofenzivo v Ukrajini, da bi civilistom omogočila čas za evakuacijo. »No, po treh mesecih iskanja razlage, zakaj jim v treh dneh ni uspelo razbiti Ukrajine, niso prišli do boljšega zaključka, kot da rečejo, da so to načrtovali.« Nato je spregovoril o poslabšanju razmer v regiji Donbas: Zelenski je ponoči v svojem rednem nagovoru dejal, da je ruska vojska z vsemi silami pritisnila na Donbas. »Liman, Popasna, Severodoneck, Slovjansk; okupatorji želijo uničiti vse, kar je tam še ostalo,« je dejal Zelenski, ko je naštel več obleganih mest na vzhodu Ukrajine. Tuje vlade je ponovno pozval, da še naprej zagotavljajo vojaško podporo v obliki orožja in opreme, češ da je to »najboljša naložba v ohranjanje stabilnosti na svetu«.

06.40 Soros: Z rusko invazijo obstaja grožnja za začetek tretje svetovne vojne

Ruska invazija na Ukrajino je grožnja za začetek tretje svetovne vojne, ki bi lahko pomenila konec civilizacije, je opozoril veteran filantrop in nekdanji financer George Soros, poroča Guardian. V grozovitem napadu na Vladimirja Putina in kitajskega Xi Jinpinga na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu je Soros opozoril, da so avtokratski režimi v vzponu in da se svetovno gospodarstvo bliža depresiji. Soros, ki je postal sovražna figura trde desnice v ZDA, je tudi močno kritiziral nekdanjo nemško kanclerko Angelo Merkel zaradi toplih vezi z Moskvo in Pekingom. Ker je razpoloženje v Davosu zaradi vojne v Ukrajini že slabše, je Soros mračno retoriko dvignil na novo raven. »Invazija je bila morda začetek tretje svetovne vojne in naša civilizacija je morda ne bo preživela,« je dejal.