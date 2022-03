Zelenski pred vrhom: Razkrilo se bo, kdo je prijatelj in kdo nas je izdal

06.13 Nato: Rusko število smrtnih žrtev bi lahko doseglo 15.000

V štirih tednih vojne v Ukrajini je bilo ubitih od 7.000 do 15.000 ruskih vojakov, ocenjuje Nato, piše Guardian. Za primerjavo, Rusija je v Afganistanu v 10 letih izgubila približno 15.000 vojakov. Visoki vojaški uradnik Nata je dejal, da ocena zavezništva temelji na informacijah ukrajinskih oblasti, na tem, kar je Rusija objavila – namerno ali ne – in na obveščevalnih podatkih, zbranih iz odprtih virov. Uradnik je govoril pod pogojem anonimnosti. Ukrajina je objavila malo informacij o lastnih vojaških izgubah, zahod pa ni podal ocene, vendar so ukrajinske oborožene sile povedale, da verjamejo, da je v vojni do 23. marca umrlo 15.600 ruskega osebja.

Ukrajinski vojak ob ruskem tanku, ki so ga Ukrajinci ujeli po boju z ruskimi vojaki, blizu glavnega mesta Kijeva. FOTO: Thomas Peter/Reuters

06.10 Zelenski pričakuje »smiselne korake« na vrhu Nata, EU in G7

Ob sklicevanju na vrhove Nata, EU in G7, ki bodo v danes v Bruslju, je Zelenski pozval k »smiselnim korakom«, obenem pa je opozoril, da bodo pogovori razkrili, »kdo je prijatelj, kdo partner in kdo nas je izdal zaradi denarja«, njegove besede povzema Guardian. »Tudi politiki morajo podpirati svobodo. Vsi. Podpreti morajo boj za življenje.« Ob tem je dejal, da vemo, da so Rusi že začeli lobirati za svoje interese: »To so interesi vojne. Vemo, da sodelujejo z nekaterimi partnerji. Vemo, da želijo rešiti to težavo. Boj proti vojni. Toda to je vojna, ki jo je treba pogasiti.«

Zelenski je ob tem pozval h globalnemu shodu v znak protesta proti ruski vojni proti Ukrajini in pozval državljane sveta, naj se javno uprejo vojni.

00.30 Voditelji EU, Nata in G7 danes v Bruslju o vojni v Ukrajini

V Bruslju bo danes niz srečanj voditeljev članic EU, zveze Nato in skupine G7, ki bodo usklajevali ukrepanje v odziv na rusko invazijo Ukrajine. Po mesecu dni vojne bodo v ospredju priprave dodatnih sankcij proti Kremlju in drža do Kitajske v kontekstu možnosti, da ta Rusiji pomaga gospodarsko ali vojaško. vKljučni bodo pogovori z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom, ki bo sodeloval tudi na vrhu EU. To bo prvič, da bo ameriški predsednik fizično sodeloval na zasedanju voditeljev članic unije. Vrhov EU in Nata se bo udeležil tudi slovenski premier Janez Janša.

Zahodni voditelji se bodo osredotočili na vprašanji, katere sankcije naj še sprejmejo proti Rusiji, da bi jo čim učinkoviteje mednarodno osamili in vojaško ohromili, ter kakšno držo naj zavzamejo v odnosu do Kitajske v kontekstu možnosti, da ta gospodarsko in vojaško pomaga Rusiji. Na vrhu EU, ki bo potekal danes in petek, bodo po pričakovanjih največ razprave namenili energetskim dilemam, saj članice že dlje časa pestijo visoke cene energije, vojna v Ukrajini pa je energetsko sliko v uniji še poslabšala.