Zelenski: V okolici Bahmuta in Avdijivke trenutno potekajo najhujši spopadi

Najhujši spopadi trenutno potekajo v vzhodni ukrajinski regiji Doneck, zlasti v okolici mest Bahmut in Avdijivka, je v sredo v svojem dnevnem govoru dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ruske poveljnike je obtožil norosti pri njihovih prizadevanjih za zavzetje Bahmuta in dodal, da bi zavzetje mesta za Rusijo pomenilo simbolično zmago.

»V Bahmutu se najbolj kaže norost ruskega poveljstva. Dan za dnem, že več mesecev, pošiljajo ljudi v smrt in intenzivno obstreljujejo okolico,« je dejal Zelenski in pri tem zatrdil, da kljub intenzivnosti spopadov ukrajinske sile uspešno branijo svoje položaje.

Intenzivnost spopadov v regiji je potrdil tudi svetovalec ukrajinskega predsednika Oleksij Arestovič, ki je opozoril, da so ruske sile pred kratkim izvedle osem ločenih napadov na Bahmut, vendar so bile vsakič potisnjene nazaj.

Mesto Bahmut leži ob glavni cesti, ki vodi do mest Slovjansk in Kramatorsk, ki sta prav tako pod ukrajinskim nadzorom. Strokovnjaki trdijo, da mesto samo po sebi ni strateško pomembno, če pa bi padlo v ruske roke, bi se bližnja mesta vrnila v doseg ruskega topništva, poroča BBC.

V okolici Bahmuta sicer delujejo tudi enote zasebne vojaške skupine Wagner. V nedeljo je ustanovitelj skupine Jevgenij Prigožin priznal, da je rusko napredovanje v regiji počasno, in dejal, da vojaki napredujejo le 100 do 200 metrov na dan.

»Naše enote vsakič naletijo na silovit sovražnikov odpor in ugotavljam, da je sovražnik dobro pripravljen, motiviran ter deluje samozavestno in usklajeno. To pa našim borcem ne preprečuje napredovanja,« je še dodal.

Zelenski je medtem v svojem govoru poročal o uspehih ukrajinskih sil tudi v južni regiji Herson, kjer je Rusija pred dnevi odredila evakuacijo civilistov. Čeprav ni podal konkretnih informacij, je zatrdil, da ukrajinske sile krepijo svoje položaje povsod na fronti, zmanjšujejo zmogljivosti okupatorjev, uničujejo njihovo logistiko in pripravljajo dobre novice za Ukrajino. Regijo Herson je po navedbah proruskih okupacijskih oblasti zapustilo že vsaj 70.000 ljudi, Arestovič pa je v sredo opozoril, da se ruske sile v regiji pripravljajo na svojo najtežjo bitko doslej in da so bili v regijo poslani tudi na novo mobilizirani ruski vojaki.