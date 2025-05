Župansko kandidatko umorili med prenosom zborovanja v živo

Kar se je v nedeljo zvečer začelo kot praznični predvolilni shod v mehiški zvezni državi Veracruz, se je hitro sprevrglo v prizorišče groze, ko so med prenosom v živo na družbenem omrežju facebook ustrelili župansko kandidatko Yesenio Laro Gutiérrez in še tri druge osebe. Napad se je zgodil, medtem ko je Lara Gutiérrez pozdravljala prebivalce med parado po ulicah mesta Texistepec, obkrožena s privrženci, poroča CNN.

Prenos v živo na facebooku je ujel trenutke pred napadom, kjer je bilo videti nasmejano množico, ki je vzklikala gesla v podporo kandidatki. Idilo je nato prekinilo streljanje, ki se je zaslišalo zunaj dosega kamere in preglasilo vzklike. V videoposnetku, ki je bil po poročanju CNN še naslednji dan dostopen na facebook profilu Lare Gutiérrez, je bilo slišati okoli dvajset strelov.

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je napad potrdila na svoji ponedeljkovi jutranji tiskovni konferenci in dejala, da o motivu za zdaj še nimajo informacij. Dodala je, da se njena vlada usklajuje z oblastmi zvezne države Veracruz, in ponudila zvezno pomoč, če bo potrebna, vključno s stikom z uradom državnega tožilca. »Usklajujemo se, zlasti s sekretariatom za varnost in z vso potrebno podporo v tem volilnem obdobju za Veracruz in Durango,« je izjavila predsednica, pri čemer se je nanašala na prihajajoče volitve 1. junija v teh dveh zveznih državah.

Županska kandidatka, članica vladajoče stranke Morena predsednice Sheinbaum, je bila ena od štirih smrtnih žrtev streljanja, so sporočili iz urada državnega tožilca. Še tri osebe so bile v napadu ranjene. Oblasti zadevo še preiskujejo in obljubljajo pravico. »Noben položaj ali funkcija ni vreden človeškega življenja,« je na omrežju X zapisala guvernerka Veracruza Rocío Nahle. »Našli bomo odgovorne za ta strahopetni umor kandidatke Morene in podpornikov v Texistepecu.«

Iz urada državnega tožilca Veracruza (FGE) so potrdili, da so bili poleg Lare Gutiérrez ubiti še trije moški. Pojasnili so, da ranjeni prejemajo zdravniško pomoč in da intenzivno preiskujejo zločin. Po poročanju medijev in izjavah FGE naj bi napad izvedli najmanj dve osebi.

Yesenia Lara Gutiérrez, stara 49 let, je bila vdova Enriqueja Argüellesa, nekdanjega svetnika v Texistepecu, ki je bil umorjen leta 2022. V nedeljo zjutraj, le nekaj ur pred napadom, je na svoji facebook strani zapisala: »Moč naših mladih je vitalnost, ki me motivira, da nadaljujem svojo pot iz dneva v dan.«

Val nasilja nad politiki se nadaljuje

Umor Lare Gutiérrez ni osamljen primer. Napadi na politične kandidate so v Mehiki med volilnimi obdobji pogosti, še posebej na lokalni ravni, kjer so politiki bolj izpostavljeni vplivu organiziranega kriminala, kartelov in korupcije, povezane s trgovino z drogami. Leta 2024 je država obravnavala rekordno število žrtev politično-kriminalnega nasilja; organizacija za človekove pravice Data Cívica je poročala o 661 napadih na osebe in objekte.

Kot poroča Mexico News Daily, ki se sklicuje na svetovalno podjetje Integralia iz Ciudada de Méxica, so bili v prvem četrtletju leta 2025 obravnavani 104 incidenti političnega nasilja, vključno s petdesetimi umori. Čeprav so 104 incidenti predstavljali 59,2-odstotno zmanjšanje v primerjavi s prvim četrtletjem lanskega leta, številke ostajajo visoke.

Iz poročila Integralie še izhaja, da je bilo kar 81,7 odstotka žrtev političnega nasilja v prvem četrtletju letošnjega leta trenutnih ali nekdanjih občinskih uradnikov oziroma oseb, ki so kandidirale za položaje na občinski ravni. To po mnenju Integralie priča o »institucionalni krhkosti te ravni oblasti, zlasti ob poskusih infiltracije organiziranega kriminala«.

Zvezna država Morelos je v prvem četrtletju 2025 potrdila največ incidentov političnega nasilja (17), Veracruz je bil na drugem mestu s trinajstimi incidenti, sledili so Oaxaca (12), Puebla (11) in Guerrero (9). Stranka, katere uradniki in kandidati so bili najpogostejša tarča, je bila vladajoča Morena. Iz Integralie pojasnjujejo, da je to delno posledica velike »koncentracije voljenih položajev, ki jih zaseda Morena«.

Umor Lare Gutiérrez se je zgodil le dvanajst dni po tem, ko je bil v severni občini Coxquihui v Veracruzu ustreljen Germán Anuar Valencia, prav tako županski kandidat stranke Morena. New York Post poroča tudi o umoru dveh zveznih agentov v ponedeljek v drugem delu Veracruza. Kriminalno nasilje je od leta 2006 v Mehiki terjalo okoli 480.000 smrtnih žrtev, navaja AFP.

Napadi na politične kandidate so v Mehiki med volilnimi obdobji pogosti, še posebej na lokalni ravni, kjer so politiki bolj izpostavljeni vplivu organiziranega kriminala, kartelov in korupcije, povezane s trgovino z drogami. FOTO: Oscar Martinez/Reuters

V Veracruzu bodo 1. junija volili nove župane v vseh 212 občinah. Na isti dan bodo po celotni Mehiki potekale tudi prve sodne volitve v zgodovini države. Obsežno nasilje pa meče temno senco na demokratične procese v državi in postavlja v negotovost varnost tistih, ki se odločijo vstopiti v politično areno.