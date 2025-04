Messi zanetil ogenj med Argentinci in Mehičani

Lionel Messi, eden največjih nogometašev vseh časov, ki ga občudujejo množice po vsem svetu, a v Mehiki pogosto naleti tudi na kritike, je pred kratkim znova razburkal javnost. V intervjuju za Simplemente Fútbol je argentinski zvezdnik spregovoril o domnevnem napetem odnosu med njim in delom mehiških navijačev ter o statusu nogometnega rivalstva med državama. Njegove besede, da med reprezentancama Argentine in Mehike »ni primerjave« in da pravo rivalstvo pravzaprav ne obstaja, so po poročanju medijev, kot sta AS in Mediotiempo, sprožile val odzivov in medsebojnih zbadanj na družbenih omrežjih.

Messi je v pogovoru izrazil začudenje nad tem, od kod izvira domnevna »jeza« ali sovražnost, ki jo nekateri mehiški navijači kažejo do Argentine in njega osebno. »V resnici ne vem, kaj se je zgodilo z Mehičani,« je dejal Messi, kot navaja AS. »Kdaj se je začelo to rivalstvo, ta jeza ... Obnašajo se kot naši rivali, a to v resnici niso. Med Argentino in Mehiko ni primerjave in ne vem, od kod se je to rodilo,« je bil neposreden kapetan argentinske reprezentance in zvezdnik Inter Miamija.

Te izjave prihajajo slaba tri leta po napetem srečanju med Argentino in Mehiko v skupinskem delu svetovnega prvenstva v Katarju leta 2022. Argentina je takrat zmagala z 2:0, ključni prvi zadetek pa je sredi drugega polčasa dosegel prav Messi. Ta gol ni le usmeril Argentine na pot do kasnejšega naslova svetovnih prvakov, ampak je, kot piše El Heraldo de México, med mehiškimi navijači sprožil mešane občutke – nekateri so Messijevo čustveno proslavljanje razumeli kot provokacijo.

Nekateri Mehičani so Messijevo čustveno proslavljanje razumeli kot provokacijo. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

Messi je v intervjuju pojasnil ozadje tistega slavja. Poudaril je, da ni bilo uperjeno proti mehiškim navijačem, temveč je šlo za »občutje olajšanja« zaradi izjemnega pritiska in pomena zadetka v ključnem trenutku turnirja. Argentina je namreč pred tekmo z Mehiko presenetljivo izgubila proti Savdski Arabiji in je nujno potrebovala zmago za ohranitev upanja na napredovanje. »Bil je bolj občutek olajšanja zaradi pomembnosti gola kot pa [posmeh] proti ljudem,« je pojasnil Messi.

Ob tem je priznal napeto vzdušje na stadionu Lusail. »Stadion in tribune so bile zares 'vroče'.« Mehika vedno pripelje veliko ljudi povsod, na vsa svetovna prvenstva. Mislim, da je bila to ena redkih tekem, kjer se je čutilo... ne vem, ali je bilo več Mehičanov kot Argentincev, mislim, da je bilo zelo izenačeno,« se je spominjal vzdušja. Kljub temu je zvezdnik poudaril, da do mehiškega naroda čuti spoštovanje. »Vedno sem se počutil zelo ljubljenega s strani ljudi iz Mehike, nikoli nisem nikogar nespoštoval,« je zatrdil.

Argentinci se posmehujejo, Mehičani odgovarjajo

Čeprav je bil Messijev ton v intervjuju miren in je skušal pojasniti svoje stališče, so njegove besede, zlasti trditev o »odsotnosti primerjave«, na družbenih omrežjih sprožile buren odziv. Kot poroča Mediotiempo, so argentinski navijači izjave svojega idola množično delili in jih pospremili s posmehljivimi komentarji na račun mehiškega nogometa. »Pa saj je resnica, kakšno rivalstvo neki, če je argentinska premoč očitna?« se je glasil eden od komentarjev. Drugi so dodajali: »Mehičani so si izmislili rivalstvo, da bi se počutili pomembne v nogometu,« ali pa »Nikoli niso ničesar osvojili«.

Te izjave prihajajo slaba tri leta po napetem srečanju med Argentino in Mehiko v skupinskem delu svetovnega prvenstva v Katarju leta 2022. FOTO: Molly Darlington/Reuters

Mehiški navijači so seveda odgovorili. Nekateri so izpostavili, da Messijeve besede kažejo na aroganco, drugi pa so, kot navaja Mediotiempo, preusmerili pozornost na druga področja, predvsem na gospodarsko stanje obeh držav, češ da v tem pogledu primerjava res ni mogoča, a v korist Mehike. Spet tretji so izpostavljali druge športe, kjer je Mehika uspešnejša.