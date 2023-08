Dva posnetka, pet slik iste supernove

Odpri galerijo

Jata galaksij Abell 370, ki je oddaljena približno štiri milijarde svetlobnih let, vsebuje osupljivo paleto več sto galaksij, povezanih z medsebojno gravitacijo. Med galaksijami so skrivnostni loki modre svetlobe, ki so pravzaprav popačene slike oddaljenih galaksij za jato. FOTO: Nasa/Esa