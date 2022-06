Nestrpno čakanje na bližnjo supernovo

V nadaljevanju preberite:

Ko je Ian Shelton 24. februarja 1987 pogledal v čilensko nebo, ga je presenetila nova zvezda v smeri Velikega Magellanovega oblaka, satelitske galaksije naše galaksije. V nasprotju s starodavnimi astronomi je Shelton, oborožen s stoletji nakopičenega znanja, v prišleku prepoznal eksplozijo zvezde oziroma supernovo. Skočil je v avto in oddrvel v oddaljeno mesto, od koder je svojim kolegom poslal telegram s sporočilom, da je v bližnji galaksiji najverjetneje odkril izredno svetlo supernovo. S tem je povzročil eno največjih mobilizacij astronomov z vsega sveta, ki so z najrazličnejšimi teleskopi in instrumenti začeli opazovati ta redki pojav.

Od slavne supernove izpred 35 let se je marsikaj spremenilo.