Huawei v Narodni galeriji napisal novo poglavje umetnosti

S fotografijami pripovedujemo zgodbe, komuniciramo, ohranjamo spomine, shranjujemo pomembne dogodke in jih občudujemo. Postala je del naših življenj na vsakem koraku, zasluga za to pa gre pametnim telefonom, ki so postali naši čopiči. Na tem področju še posebej blestita nova telefona Huawei P50 Pro in P50 Pocket.

Že jamske slike in hieroglifi kažejo, da smo se ljudje od nekdaj radi izražali s sliko in fotografija le nadaljujejo to »tradicijo«. Danes jo lahko pojmujemo kot del sodobne umetnosti. Ena fotografija namreč pove več kot tisoč besed in lahko nosi globoko sporočilnost. Tako kot velja za vsako obliko umetnosti, tudi fotografija navdihuje. Ali pomirja. Predvsem pa izraža čustva in misli, odraža čas, v katerem je nastala, prikazuje kulturo in kaže, od kje prihajamo. Fotografija ujame trenutek v času in ga ohrani za vedno.

Vsi so v objektiv ujeli navdihujoče trenutke, ki izražajo ne le lepote sveta, ki nas obkrožajo, ampak tudi zmogljivost telefona Huawei P50 Pro na področju fotografije. FOTO: Huawei

Zgodba barv in vzorcev

Pod to rdečo nitjo je tudi Huawei v sodelovanju s sodobnimi umetniki v hramu umetnosti, Narodni galeriji v Ljubljani, pripravil prav posebno razstavo fotografij, narejenih s telefonom Huawei P50 Pro. Svoja dela so predstavili Ajda Sitar Žumer s fotografinjo Nino Premk, ambasador mesta Ljubljana in znan arhitekt Gregor Pavlin, večkrat nagrajeni fotograf Jaka Ivančič, modna urednica in novinarka Lorella Flego, specialist portretne fotografije Tibor Golob ter hrvaška fotografa Mario Poje in Goran Jović.

Vsi so v objektiv ujeli navdihujoče trenutke, ki izražajo ne le lepote sveta, ki nas obkrožajo, ampak tudi zmogljivost telefona Huawei P50 Pro na področju fotografije. Vse razstavljene slike so bile namreč narejene s kamero telefona in nato postavljene na veliko platno.

»Izjemno sem ponosen, da danes lahko predstavimo izjemna dela nekaterih največjih imen na področju fotografije, ki so bila ustvarjena s telefonom Huawei P50 Pro. Vsaka od fotografij nosi svojo zgodbo, telefon pa je bil tisti, ki je ponesel njeno sporočilo naprej v vsej njeni barvitosti, ostrini in mogočnosti,« je ob odprtju razstave povedal Norman Mueller, direktor poslovnega razvoja in marketinga za Slovenijo in Hrvaško.

Matjaž Kermelj, direktor slovenske podružnice Huaweia, pa je k temu dodal: »Serija telefonov Huawei P je od nekdaj slovela po svojih neprekosljivih dosežkih na fotografskem področju, P50 Pro, v katerem so zbrana leta izkušenj in trdega dela, pa je danes postavil nov mejnik. Kot se lahko vsak prepriča na svoje oči, razstavljene fotografije izražajo izjemne pisane motive, neverjetne vzorce in nepozabne trenutke.«

Po stopinjah prednikov

Huawei je bil ves čas od obstoja serije P predan snovanju vrhunske tehnologije kamer in kakovosti fotografij in P50 Pro zasleduje svoje fotografsko poreklo. Je prvi, ki predstavlja sistem dvojne matrične kamere z glavno matriko, ki vključuje barvni (RGB) objektiv, monokromatski objektiv in večspektralno tipalo svetlobe.

Po zaslugi tehnologij True-Chroma Shot, XD Fusion Pro z novim filtrom Super Colour, pogona True-Chroma Image in Super HDR so fotografije, zajete s P50 Pro, vedno barvite in polne podrobnosti tudi v slabih svetlobnih razmerah ter najboljša možna reprodukcija tega, kar vidi človeško oko.

Novi telefon je opremljen s periskopskim objektivom s 3,5-kratno optično oziroma 100-kratno povečavo, medtem ko je ultra širokokotni objektiv opremljen s tehnologijo stabilizacije za preprost zajem majhnih ali zelo oddaljenih predmetov v visoki ločljivosti. P50 Pro pa podpira tudi optiko Huawei XD, ki odpravlja optične napake in obnavlja podrobnosti na fotografijah.

O avtorjih razstave

Ajda Sitar Žumer je medije osvojila kot miss športa, z leti pa se je uveljavila kot ena najbolj branih slovenskih blogerk in vplivnic. Njene objave na Instagramu, kjer ji sledi več kot 50 tisoč sledilcev, izražajo nagajivost in izpiljeno estetiko v enem in ta je ujeta tudi v fotografiji Pasteli.

Pastel, Ajda Sitar, FOTO: Nina Premk.

Gregor Pavlin je znan arhitekt, ki širše občinstvo znova in znova navdušuje na svojem Instagram profilu, kjer deli posnetke s potovanj, predvsem pa ujame neverjetne poglede mest. Fotografije Kranjske Gore, Novega mesta in Pirana naravnost kličejo po obisku.

S soncem obsijan Piran, FOTO: Gregor Pavlin

S soncem obsijano Novo mesto, FOTO: Gregor Pavlin

S soncem obsijana Kranjska Gora, FOTO: Gregor Pavlin

Jaka Ivančič je mednarodno nagrajeni krajinski fotograf. Njegove fotografije se pojavljajo v številnih katalogih, na plakatih in v drugih publikacijah, večkrat je uvrščen med zlati izbor slovenskih Instagram fotografov. V objektiv izjemnega P50 Pro je ujel dva barvno izrazita jutranja trenutka na Komni.

Zlata jutranja svetloba, planota Komna, FOTO: Jaka Ivančič

Modra spokojnost, pogled na Bogatin, FOTO: Jaka Ivančič

Lorella Flego je novinarka, priznana modna urednica, televizijska moderatorka in ustvarjalka modne oddaje Bleščica. Obožuje biti ženska, privlačijo jo iskreno lepe stvari, trenutki in prostori. Na razstavi se predstavlja z izjemno kompozicijo vzorcev, ujetih ob sprehodu po navdihujočem Milanu.

Sence v Milanu, Lorella Flego, FOTO: ZEN

Tibor Golob je fotografski samouk, neverjeten čut za kompozicijo in estetiko ga je pripeljal na vrh slovenske modne fotografske smetane, v objektiv pa je ujel tudi številne tuje zvezdnike. Telefonska kamera je njegovo vsakodnevno orodje, tokrat se predstavlja s kar tremi deli, ki izžarevajo eksplozijo barv, kot jih lahko ulovi le kamera P50 Pro.

Moč lepote, Lidia Shakhova, FOTO: Tibor Golob

Juicy and sweet, Aja, FOTO: Tibor Golob

Bonheur, Aja, FOTO: Tibor Golob

Eden od fotografov, ki je odkril izjemne lastnosti mobilnega telefona P50 Pro, je Mario Poje – nekdanji razvijalec programske opreme, za katerega je fotografija iz hobija hitro prerasla v drugo dejavnost in postala velika strast. Mario rad podrobno pripoveduje zgodbo, pa naj bodo pred objektivom ljudje, avtomobili, narava ali živali.

Zrcalce, zrcalce, Antonija Stupar Jurkin, foto: Mario Poje

Zobato sonce, Ivanec, foto: Mario Poje

Sanje v barvah, Ivana Mišerić, foto: Mario Poje

Okvirjeno z zeleno, Zagreb, foto: Mario Poje

Kontrast, Zadar, foto: Mario Poje

Jutro, Veleševec, foto: Mario Poje

Good hair day, Ivana Mišerić, foto: Mario Poje

Težek dan v pisarni, Juraj Šebalj, foto: Mario Poje

Čeprav je po poklicu profesor športne vzgoje, je Goran Jović po lastnem opisu popotnik in fotograf, ki ga je fotografija popeljala na vseh 7 celin. Je ljubitelj portretne in ulične fotografije in verjame, da lahko ena fotografija pove celotno zgodbo in izrazi portretirančevo osebnost.

Pandora, FOTO: Goran Jović

Nagrada, FOTO: Goran Jović

