Lahko sodelujem z vsako vlado, pričakujem pa izpolnitev dogovorov

Aprila bo Univerza v Ljubljani dobila novega rektorja ali pa še štiri leta obdržala 44. rektorja, doktorja elektrotehnike, prof. Igorja Papiča. Za rektorski mandat se poleg njega potegujejo še naravoslovca, fizik dr. Anton Ramšak in veterinar dr. Gregor Majdič ter družboslovec, politolog dr. Igor Lukšič.



Papiča je širša javnost bolje spoznala kot tistega rektorja, ki je ljubljansko univerzo popeljal na proslavo stoletnice delovanja, v zadnjem času pa tudi kot rektorja, ki v soočenju z vlado brani interese univerze.



Z njim smo se pogovarjali o begu možganov, o rigidnem sistemu kadrovanja v akademskem svetu, o položaju in ugledu Univerze v Ljubljani v svetu, o komuniciranju s politiki in o predavanjih in študiju na daljavo v času pandemije.