Na nebu bodo spet solze svetega Lovrenca

Avgustovske noči vabijo na tradicionalno vsakoletno predstavo: v prihodnjih dneh bo vrhunec meteorskega roja Perzeidov. Utrinki navidezno izhajajo iz ozvezdja Perzej, od tod tudi ime, pri nas pa so znani tudi pod imenom solze svetega Lovrenca, saj svetnik goduje 10. avgusta, ko se nekoliko bolj množično pojavijo svetle sledi drobnih delcev, ki zgorijo v atmosferi.

Letos se bo naš planet, kot je na spletni strani Astronomskega društva Orion zapisal Igor Žiberna, v sredini meteoroidnega vlakna, ki nastaja za kometom Swift-Tuttle, znašla 12. avgusta okoli 16. ure po srednjeevropskem časovnem pasu, zato bo za opazovanje meteorskega roja Perzeidov najugodnejša noč z 12. na 13. avgust, ko bi na zelo temni lokaciji v zenitu lahko videli tudi do sto utrinkov na uro. Seveda bo ugodna tudi noč prej, Perzeidi so namreč vidni med 17. julijem in 24. avgustom, le pogostost utrinkov je precej nižja.

Obhodna doba kometa je 133 let. Nazadnje se je v naši soseščini gibal konec leta 1992, spet ga lahko pričakujemo leta 2126. To je približno 26 kilometrov široko nebesno telo, ki sta ga julija leta 1862 odkrila Lewis Swift in Horace Parnell Tuttle. Ko se komet približa soncu, se segreje in od njega tako letita led in prah – to ustvarja značilen rep kometov. Ko v prah pripotuje Zemlja, delci zadenejo gornje plasti atmosfere, kjer zgorijo in tako ustvarijo svetlobne bliske oziroma utrinke. »Letošnje opazovanje bo potekalo v času okoli prvega Luninega krajca. Luna bo zato vidna v večernem času, a bo tega večera matematično zašla za obzorje že okoli 23. ure, zato večji del noči ne bo moteča za opazovanje drugih zanimivosti na nočnem nebu,« je še zapisal Žiberna. Dodal je, da so v teh dneh vidni tudi planeti Mars, Jupiter, Saturn, Uran in Neptun, poleti pa je čez nebo čudovito viden tudi krak naše galaksije.

Utrinke je najbolje opazovati s prostim očesom. Priletijo lahko iz katerekoli smeri neba. Dobro je poiskati kraj, kjer je malo svetlobne onesnaženosti, svojim očem pa je treba dati tudi nekaj časa, da se prilagodijo na temo.