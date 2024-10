Nasa gre iskat življenje na Jupitrovo Evropo

V nadaljevanju preberite:

Nasa bo proti Jupitru izstrelila plovilo Europa Clipper ali v prevodu Kliper Evropa. Utirjeno v orbito okoli velikega planeta bo plovilo 49-krat potovalo blizu lune Evropa ter raziskovalo njeno zaledenelo površje, redko atmosfero, magnetna polja in oceane, ki so pod ledom. Cilj misije je bolje razumeti razmere na luni in ugotoviti, ali bi v oceanih lahko bilo življenje.

Kliperji, elegantne in hitre trgovske jadrnice devetnajstega stoletja, so bili navdih za poimenovanje Nasine misije Kliper Evropa. In tako kot so morali kliperji med potovanjem premagovati nevarne razburkane vode, bo moralo vesoljsko plovilo prestati dolgo zavito pot do Jupitra in več let preživeti v sovražnem okolju plinskega velikana. Kot nam že ime pove, je cilj misije Jupitrova luna Evropa. Znana je po zaledenelem površju, pod katerim so razsežni oceani. Kliper Evropa si bo luno več let podrobneje ogledoval, raziskovalci pa upajo, da jim bodo dragoceni podatki pomagali bolje razumeti razmere v oceanih in odgovoriti na vprašanje, ali bi na Evropi zdaj ali v preteklosti lahko bilo življenje.