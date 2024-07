Jupitrova velika nevihta v novi luči

V nadaljevanju preberite:

Velika rdeča pega na Jupitru je največja nevihta v Osončju. Učili so nas, da je verjetno tudi najstarejša, saj so jo opazovali že v sedemnajstem stoletju. Po nedavni raziskavi sodeč današnja pega in tista izpred 350 let nista isti. Da o Jupitrovi atmosferi še marsičesa ne vemo, je pokazalo tudi odkritje nepričakovanih struktur v njenih zgornjih plasteh.

Jupiter je od Sonca v povprečju oddaljen 5,2 astronomske enote (astronomska enota je povprečna oddaljenost Zemlje od Sonca), za pot okoli Sonca pa porabi 11,86 zemeljskega leta. Njegov premer je enajstkrat večji od premera Zemlje, njegova masa pa kar dvainpolkrat večja od skupne mase vseh preostalih planetov v Osončju. Planet ima močno magnetno polje, okoli njega se po zadnjem štetju giblje 95 lun – nedvomno jih ima še več. Morda vas bo presenetilo, da ima Jupiter obroče, prav tako kot Saturn, le da so ti ožji in zelo temni.