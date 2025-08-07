Banane so v ekstremnih vremenskih razmerah še posebej ranljive

V nadaljevanju preberite:

Pridelovalci banan so se do zdaj morali spopadati z marsikaterim negativnim vplivom na pridelavo in primer panamske bolezni kaže, da se sektor pridelave banan zna pobrati po motnjah. Vendar se v zadnjih desetletjih marsikatere motnje – predvsem tiste, povezane s podnebjem – pojavljajo pogosteje in povzročajo hujšo škodo.

Banane so še posebej ranljive, saj gre za zelnate rastline brez lesenih stebel, ki bi zagotavljale oporo v ekstremnih vremenskih razmerah. Hkrati potrebujejo stalno dosegljivo vodo, kar pomeni, da morajo biti tla vedno dovolj vlažna, saj gre za rastline s plitkimi koreninami. Povrh vsega banane, namenjene prodaji na razvitih trgih, gojimo v monokulturah, ki so zaradi pomanjkanja genetske raznovrstnosti še posebej ranljive za bolezni.