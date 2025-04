Nova posadka z začasnim domom v vesolju

Na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) je pripotovala sveža posadka. Z ruskim sojuzom so v vesolje odšli Nasin astronavt Jonny Kim ter ruska kozmonavta Sergej Rižikov in Aleksej Zubricki. Njihovo potovanje do postaje s sojuzom MS-27 je trajalo vsega tri ure, potem ko so jih izstrelili s kozmodroma Bajkonur v Kazahstanu.

Naslednja dva tedna bo na postaji bivalo deset ljudi. Trenutno so na postaji ameriški astronavti Nichole Ayers, Anne McClain in Don Pettit, Japonec Takuja Oniši in Rusi Kiril Peskov, Ivan Vagner in Aleksej Ovčinin. Predvidoma 19. aprila se bodo od vesolja poslovili Pettit, Ovčinin in Vagner, ki so na postaji preživeli sedem mesecev.

Od leve: Jonny Kim, Sergej Rižikov in Aleksej Zubricki FOTO: Yuri Kochetkov/Reuters

Sveža posadka bo na postaji do decembra, v tem času bodo opravljali najrazličnejše eksperimente, predvidena sta tudi dva vesoljska sprehoda. Za 41-letnega Kima in 32-letnega Zubricka je to prva pot v vesolje, za 50-letnega Rižikova pa tretja.

Vrhunski vesoljski laboratorij je bil v zadnjih tednih pogosto v središču pozornosti, saj sta bila na postaji »ujeta« ameriška astronavta Butch Wilmore in Sunita Williams. Njuna zgodba se je brala kot dober filmski scenarij. S testnim plovilom sta se lani junija odpravila na največ desetdnevno odpravo, a se je zaradi kopice tehničnih težav plovila odprava podaljšala na devet mesecev, na koncu je zgodba dobila še politični pridih.

Raketa je obarvana in opremljena z uradnim logotipom v počastitev 80. obletnice konca druge svetovne vojne. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

ISS skupaj upravljajo Rusija, ZDA, Kanada, Japonska in evropske države, združene v Evropski vesoljski agenciji. Postaja je simbol sodelovanja, astronavti nemoteno delo nadaljujejo, kljub poslabšanju odnosov med sodelujočimi državami po ruski invaziji na Ukrajino. Na postaji se redno izmenjujejo astronavti in kozmonavti, ki tam opravljajo raziskovalno delo. Do tja imajo trenutno na voljo dve prevozni sredstvi: zanesljive ruske sojuze, ki jih izstreljujejo z istoimensko raketo, in ameriške dragone podjetja Spacex, ki jih izstreljujejo z falconom 9.

ISS bo predvidoma delovala do konca tega desetletja, potem pa jo bodo s posebnim plovilom odvlekli v ozračje, kjer bo deloma zgorela, preživeli kosi pa bodo padli v odročni del Tihega oceana.