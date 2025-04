Sunita Williams in Butch Wilmore: Ni šlo vse po načrtu, a nisva obtičala

Ameriška astronavta Sunita Williams in Barry »Butch« Wilmore, katerih ne več kot desetdnevno bivanje na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) se je lanskega junija razvleklo na devet mesecev, sta na prvi skupni tiskovni konferenci po vnovičnem pristanku na Zemlji pred približno dvema tednoma spet ovrgla navedbe Bele hiše, da sta bila v vesolju ujeta oziroma, kot sta trdila Elon Musk in Donald Trump, da ju je Bidnova administracija pustila na cedilu in da ju je bilo treba rešiti.

Nasprotno, kot sta poudarila na srečanju z novinarji, ki jo je sklicala Nasa, da bi javnost seznanila z njunim znanstvenim delom v vesolju, sta ves čas v miru opravljala svoje dolžnosti, na »provokativna« vprašanja pa sta po navedbah Guardiana odgovarjala diplomatsko.

»Ni vse ni šlo po načrtih. Ker pa se ukvarjamo s poleti človeka v vesolje, se pripravimo na številne nepredvidene dogodke. Pot je polna ovinkov. Nikoli ne veš, kam bo zavila,« je povedal Butch Wilmore, že v intervjuju za Fox News pa dejal, da so pridevniki, s katerimi je Musk opisoval njun položaj v vesolju, zelo širokega pomena.

Da sva obtičala? Dobro, nisva se vrnila domov, kot sva načrtovala. Toda v širšem smislu nisva obtičala. Načrtovala sva in trenirala,« je bil jasen ter dodal komentar še na trditev, da so ju pustili na cedilu: »Kdo? Kdo so oni?«

Na Zemljo sta se Williamsova in Wilmore vrnila 18. marca. FOTO: Brandon Bell Getty Images via AFP

V vesolju sta tako dolgo ostala zaradi tehničnih težav na plovilu, s katerim naj bi se po osmih dneh misije vrnila domov. FOTO: Brandon Bell Getty Images via AFP

Tudi Sunita Willimas je pritrdila, da je bila fokusirana le na svoje delo, čeprav so jima, tudi če sta bila tako oddaljena od zdrah in govoric na Zemlji, opazke tudi tam prišle na uho. Vendar pa je poudarila, da zmotno mislimo, da se svet vrti okrog nas, čeprav. V resnici je prav nasprotno. Z njo se je strinjal poveljnik posadke Nick Hague ter poudaril, da politika nima nič z odločitvami, ki jih je treba sprejeti v vesolju, in da je njegova naloga zagotoviti varnost posadke.

Čeprav bi moral biti junijski polet s starlinerjem v vesolje rutinski (dvakrat prej so ga že testirali, a brez ljudi na krovu), je imel na poti navzgor težave s potisnimi motorji, ki so se pregrevali, uhajal je helij, ki je pomemben za delovanje teh motorjev. Kljub temu bi Sunita Williams in Butch Wilmore z njim letela še enkrat. Jutri se bosta tudi srečala s predstavniki Boeinga in z njimi delila svojo izkušnjo, Wilmore pa je priznal, da si je želel med poletom postaviti nekatera vprašanja, ki bi lahko pripomogla k drugačnemu razpletu.

Kot je še sklenil, je bila to velika učna izkušnja, v kateri ne gre kazati s prstom na nikogar – bolje se je osredotočiti na prihodnost.

Astronavta sta povedala tudi, da sta izjemno počaščena, da je svetovna javnost spremljala njune dogodivščine, kar je po besedah Sunite Williams dobro za vesoljske raziskave. Po vrnitvi na Zemljo je, kot je še dejala astronavtka slovenskih korenin, najprej objela svojega moža Michaela Williamsa in si privoščila sendvič s sirom na žaru, v nedeljo pa je že pretekla skoraj pet kilometrov.

Kljub podaljšku astronavta nista podrla rekorda v najdaljšem neprekinjenem bivanju v vesolju. Tega ima še naprej ameriški astronavt Frank Rubio, ki je zaradi okvare na ruskem vesoljskem plovilu sojuz ostal v orbiti 371 dni in se je vrnil na Zemljo septembra 2023.