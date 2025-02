​Novi mobilni paket A1 senior MIO za starejše od 60. leta

Paket za vse, ki so dopolnili 60 let, vključuje neomejene klice v vsa domača omrežja, sporočila SMS in MMS ter neomejeno količino prenosa podatkov. Naročniki paketa senior MIO se bodo pridružili uporabnikom v največjem, varnem in zanesljivem omrežju 5G, do konca marca pa lahko izkoristijo tudi številne ugodnosti na prodajnih mestih A1 Slovenija.

Ne glede na to, ali ste še delovno aktivni ali že uživate v zasluženi upokojitvi, s paketom senior MIO boste brez skrbi ostali povezani z vsem, kar vas veseli. A1 Slovenija z novim paketom tudi starejšim od 60 let omogoča ugodno možnost neomejenega komuniciranja z družino, prijatelji ali sodelavci. Paket, ki je za nove naročnike prvi dve leti na voljo po polovični ceni 5,99 EUR, bo tudi pozneje med najdostopnejšimi naročniškimi paketi na trgu.

Največje, varno in zanesljivo omrežje 5G

FOTO: A1

Naročniki paketa senior MIO se lahko zanesejo na najhitrejše omrežje 5G, saj je A1 Slovenija vodilni mobilni operater po zagotavljanju najzmogljivejšega omrežja pri nas. Omrežje 5G trenutno zagotavljajo že 83 % prebivalcem, za njegovo nemoteno delovanje pa nenehno vlagajo v kakovost, vzdrževanje in nadgradnjo. Hkrati ves čas skrbijo za varno uporabo storitev in ponujajo prilagojene rešitve, da zaščitijo uporabnike pred vedno pogostejšimi zlorabami med uporabo spleta.

Do konca marca številne storitve brezplačne za starejše

Posebnih ugodnosti bodo seniorji do konca marca deležni tudi na vseh prodajnih mestih A1 po Sloveniji. Ob sklenitvi paketa senior MIO lahko uporabniki izkoristijo brezplačen prenos vsebin med napravami, brezplačno ustvarjanje novega e-poštnega računa in brezplačno svetovanje glede uporabe telefona.

Več informacij o ponudbi TUKAJ.

Naročnik oglasne vsebine je A1