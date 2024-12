Raziskovalca z Instituta Jožef Stefan do prestižnih evropskih projektov

Evropska komisija je danes objavila rezultate razpisa Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za utrditev samostojne raziskovalne kariere. Na razpis je prispelo kar 2313 prijav z vsega sveta, za financiranje pa so jih izbrali 328.

Med njimi sta tudi dr. Matjaž Humar s projektom SoftQuanta in dr. Andrej Tihonov s projektom PeVGALAXY. Oba se bosta izvajala na Institutu Jožef Stefan (IJS). Vrhunska znanstvenika sta pred tem že pridobila tudi projekta ERC za začetek samostojne raziskovalne kariere.

»Projekti ERC za utrditev samostojne raziskovalne poti so izrednega pomena za nosilce, saj jim omogočajo kreativno znanstveno svobodo in vodenje raziskav na najvišji ravni. Hkrati pomembno vplivajo na krepitev in internacionalizacijo širše raziskovalne skupnosti v Sloveniji,« so sporočili z Instituta Jožef Stefan.

Dr. Matjaž Humar je svoj več kot 2,3 milijona evrov vredni petletni projekt SoftQuanta – »Soft and biological quantum light sources« prijavil na panel ERC za fiziko kondenzirane snovi. Je prvi nosilec projekta ERC za začetek samostojne raziskovalne kariere na kateri slovenski raziskovalni ustanovi, ki je po zaključku pridobil še projekt ERC za utrditev samostojne raziskovalne poti. Pred tem je pridobil še projekt ERC za potrditev koncepta, razvitega v času prvega projekta ERC, so sporočili z ministrstva za znanost.

»Z raziskovalnim projektom želi skupaj s svojo skupino razvijati vire kvantne svetlobe na podlagi tekočih kristalov. Podobno kot pri tekočekristalnih zaslonih (LCD) spreminjamo svetlost in posledično barvo posameznih slikovnih elementov, bodo zdaj prvič lahko spreminjali tudi kvantne lastnosti svetlobe. Z drugimi besedami, razvit bo kvantni LCD. V projektu bodo uporabili tudi enofotonske vire svetlobe v bioloških materialih za nove aplikacije, kot sta označevanje celic in izdelava povsem biološkega enofotonskega vira. Novi kvantni svetlobni viri, ki bodo razviti v projektu SoftQuanta, bodo imeli pomemben vpliv na kvantno zaznavanje, slikanje, komunikacije in celo na kvantno računalništvo. Zato ima projekt potencial, da radikalno preoblikuje področje kvantne optike,« so navedli.

Dr. Andrej Tihonov pa je ukrajinski astrofizik, ki je doktorat znanosti pridobil v Sloveniji. Potem ga je pot zanesla na podoktorsko raziskovanje v Švico, kjer je izvedel tudi projekt ERC za začetek samostojne raziskovalne kariere. Zdaj se vrača v Slovenijo z novim projektom ERC, vrednim dva milijona evrov. Petletni projekt PeVGALAXY – »Direct Detection of PeV Galactic Cosmic Rays in Space« je prijavil na panel ERC znanosti o vesolju. To je za IJS kot gostujočo ustanovo že deseti raziskovalni projekt ERC in prvi na področju znanosti o vesolju.

Cilj raziskovalnega projekta je prvič natančno zaznati kozmične žarke v vesolju na najvišjih energijskih ravneh, kar bo znanstvenikom omogočilo natančno določiti izvor najmočnejših zvezdnih eksplozij v naši galaksiji, so pojasnili v sporočilu za javnost. Kozmični žarki so najbolj energični delci v vesolju, katerih energije so milijonkrat večje od tistih, ki jih proizvedejo celo najnaprednejše naprave, ki jih je izdelal človek, kot je na primer veliki hadronski trkalnik v Cernu. S prelomnimi meritvami kozmičnih žarkov želi projekt razvozlati še eno globoko skrivnost sodobne znanosti – naravo temne snovi. Ta skrivnostna sestavina vesolja predstavlja večino njegove mase, vendar se še vedno izmika neposrednemu odkrivanju.