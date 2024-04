Revolucionarna kamera s tehnologijo umetne inteligence

Ko gre za kamero, HONOR Magic6 Pro premika meje inovacij z najboljšo periskopsko teleobjektivno kamero v svojem razredu s 180 MP, ki združuje vrhunsko tehnologijo kamere Falcon in HONOR AI Motion Sensing Capture v vseh kamerah naprave. Kar izstopa pri novem telefonu, je 180 MP periskopska telefoto kamera z izjemno strojno opremo, popolnoma prilagojena za zajemanje osupljivih trenutkov.

Zaslonka kamere f/2,6 poveča svetlobno občutljivost, kar zagotavlja zadosten vnos svetlobe in omogoča športno fotografijo tudi v slabih svetlobnih razmerah. Poleg tega teleobjektivna kamera z vgrajeno inovativno tehnologijo povečave v senzorju podpira 2,5-kratni optični zoom in 100-kratni digitalni zoom, kar uporabniku omogoča, da se približa kateri koli aktivnosti, ki jo želi fotografirati. Senzor kamere lahko združi 16 slikovnih pik za zajem svetlobe v eno večjo z enakovredno velikostjo slikovnih pik 2,24 μm, kar omogoča kameri zajemanje svetlih in živih fotografij. Ker je telefon opremljen z najboljšo telefotokamero v panogi, so fotografije na HONOR Magic6 Pro izjemno ostre, jasne in podrobne ob povečavi.

Kamera izstopa kot ultimativni mejnik za športno fotografijo zaradi svojih izjemnih funkcij in napredka v UI na splošno. HONOR je veliko vložil v doseganje odličnosti v športni fotografiji z izboljšano hitrostjo fotografiranja in jasnejšimi slikami. Profesionalni fotografi dajejo prednost teleobjektivom, ker zagotavljajo perspektivo od blizu, ki je bistvena za fotografiranje med športnimi dogodki. S pomembnimi nadgradnjami strojne in programske opreme je cilj družbe HONOR postati vodilni proizvajalec pametnih telefonov za zajemanje športnih trenutkov in gibanja z neprimerljivo kakovostjo.

HONOR AI Motion Sensing za neverjetne fotografije

Kar zadeva programsko opremo, HONOR Magic6 Pro uporablja UI za zagotavljanje najbolj inteligentne športne fotografske izkušnje, ki uporabnikom omogoča, da prepoznajo popoln trenutek za fotografiranje športnih dogodkov. Z izboljšanim algoritmom fotografiranja in tehnologijo AI Motion Sensing sistem kamere HONOR Falcon natančno prepozna različne scenarije prek omrežja UI, ki je opremljeno z več kot osmimi milijoni slik. Napredni HONOR AI Motion Sensing Capture na novem HONOR Magic6 Pro z nadaljnjim redefiniranjem zmogljivosti pametnega telefona presega prejšnjo generacijo, saj pokriva širši spekter športov in dejavnosti poleg hoje in teka, zaradi česar je popoln za zajemanje razburljivih trenutkov na športnih dogodkih in dirkah. Skozi obsežno usposabljanje lahko kamera z močjo umetne inteligence prepozna vrsto športov, vključno z mečevanjem, košarko, tekom, badmintonom in tenisom. Kamera samodejno zazna izraze obraza, kot je nasmeh, in gibe telesa, kot so pri skakanju, kar uporabnikom omogoča, da ujamejo nepozabne trenutke in akcijske posnetke z neverjetno natančnostjo.

HONOR Magic6 Pro je pri nas po priporočeni maloprodajni ceni 1299 evrov na voljo v črni in zeleni barvi.1

Za dodatne informacije obiščite spletno mesto HONOR na naslovu www.hihonor.com/si/.

1 Barve se razlikujejo glede na trg.

Družbena omrežja HONOR Slovenija

https://www.instagram.com/honor.slovenija/

https://www.facebook.com/honor.slovenia

Globalna družbena omrežja HONOR

https://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Naročnik oglasnega sporočila je Honor