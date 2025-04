Robotska kirurgija je danes standard

V nadaljevanju preberite:

Kirurg in specialist urologije doc. dr. Simon Hawlina že ves čas sodeluje pri razvoju programa robotske kirurgije v ljubljanskem UKC, ki se je začel leta 2018 z nakupom prvega robotskega sistema v naši največji bolnišnici – to je DaVinci Xi, ki sodi v četrto generacijo kirurških robotov. Posebnost robota, ki ga imajo v UKC, sta dve konzoli, ki med drugim omogočata enostavnejše učenje bodočih robotskih kirurgov in lažjo konzultacijo z drugim kirurgom, ki lahko spremlja operacijo prek druge konzole. Spomnimo, da so prvi kirurški robotski sistem pri nas leta 2010 začeli uporabljati v celjski bolnišnici.

»To področje je v naši bolnišnici zelo urejeno in na vrhunski ravni. Robot je kot draga medicinska tehnologija popolnoma izkoriščen: od ponedeljka do četrtka delamo z njim od jutra do večera, ob petkih pa dopoldne. Tako na leto opravimo 400 posegov, kar je približno dvakrat več, kot naredijo enaki robotski sistemi v kliničnih centrih po Evropi. Če bi delali še konec tedna, bi verjetno naredili kakšno operacijo več, a za to ni ne spremljevalnega medicinskega kadra, ne kapacitet, ne financ. Zavarovalnica plača zgolj dodatek, ki sam po sebi ne pokrije celotnih stroškov operacij, in še ta je omejen na 400 operacij za celo Slovenijo. Tako bi z dodatnimi posegi delali le izgubo UKC. Levji delež operacij je še vedno uroloških, sistem pa pridno uporabljajo tudi kolegi iz abdominalne kirurgije in ginekologi, ki so se nam pridružili pred dobrim letom.«