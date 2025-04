Brutalna in destruktivna Trumpova vojna: bo zmagala surova politična moč?

V nadaljevanju preberite:

Vojna proti univerzam se uvršča med več vojn, ki jih je Trump napovedal v komaj treh mesecih, odkar je na položaju, začenši z rušenjem vladavine prava, demokracije in človekovih pravic, kolikor je od teh sploh še kaj ostalo v času vladavine neoliberalizma; nadalje proti veljavnemu mednarodnemu pravu in svobodni trgovini, tu sta še nespoštovanje teritorialne suverenosti več držav (Kanade, Danske in Paname) in presenetljiv obrat, ko je nekdanje (demokratične) geopolitične zaveznice zamenjal z naklonjenostjo avtoritarnim režimom. Dolgoletni in vodilni mednarodni komentator pri New York Timesu Thomas L. Friedman je zaradi vsega omenjenega zapisal, da »se nikoli v življenju ni bolj bal za prihodnost svoje države, kot se boji danes«.