Slovenski ješprenj zasedel tretje mesto na Nasinem tekmovanju

Študenti BIC Ljubljana, Višje strokovne šole, so v finalu Nasinega mednarodnega kulinaričnega tekmovanja zasedli tretje mesto. Med deseterico finalistov so bili slovenski študenti edini iz Evrope. Zmagovalci tekmovanja so bili iz šole North East Technical v Jonesboru v Arkansasu, drugo mesto je zasedla šola Northside iz Wortha v Teksasu, so sporočili z BIC Ljubljana. Jed zmagovalne ekipe bodo vključili v prehrano astronavtov.

Tema letošnjega tekmovanja je bila priprava zajtrka slanega okusa, ki naj bi vseboval vsaj eno vrsto zelenjave. Poleg tega je Nasa dodala še vrsto drugih zahtev, zaradi bivanja v breztežnosti imajo astronavti veliko prehranskih omejitev, so sporočili z BIC Ljubljana. Med drugim niso smeli uporabiti surovega mesa, morskih sadežev, jajc, alkohola itd. Predlagali so tudi, naj ne uporabijo kruha in krušnih izdelkov, ker jih je tehnološko težko pripraviti za uživanje v mikrogravitacijskem okolju. Prav tako so morali biti pozorni na vnos maščob, prehranskih vlaknin in soli.

Za tekmovanje so študenti BIC Ljubljana pripravili ješprenj s suhimi hruškami, orehi in dimljenim tofujem, s čimer so se kot prva tuja ekipa v zgodovini tekmovanja 17. aprila v Johnsonovem vesoljskem centru v Houstonu v Teksasu pomerili s preostalimi finalisti. V slovenski ekipi so sodelovali študenta živilstva in prehrane Anže Jarc in Marko Jeraj in predavateljica Katarina Smole, študenta gostinstva in turizma Hana Wolf in Aljaž Ritmanič ter inštruktor Andrej Molk.

»Tekmovanje je bilo sproščeno, veliko bolj, kot smo mislili, da bo. Vsi so bili zelo navdušeni nad tem, da prihajamo iz tujine, da smo Slovenci. Bili smo prava eksotika in prvi Neameričani v vseh tekmovanjih Nasa Hunch na splošno. Nasa namreč tudi na drugih področjih, ne samo kulinarično-živilskih, organizira podobna tekmovanja, ki so tisti dan vsa naenkrat potekala v Nasinih prostorih. Bilo je več tisoč ljudi. Organizatorjem in obiskovalcem je bilo všeč, da je bilo zaradi naše udeležbe tekmovanje mednarodno. Zelo lepo so nas sprejeli,« so povedali slovenski tekmovalci.

Ješprenj s suhimi hruškami, orehi in dimljenim tofujem FOTO: arhiv BIC Ljubljana

So pa imeli nekaj težav, saj v sicer zelo založenih ameriških trgovinah niso našli dimljenega tofuja, so še pojasnili v sporočilu za javnost. »Pred tekmovanjem smo se odpravili v trgovine, kjer smo iskali čim bolj podobne sestavine, s katerimi smo astronavtski zajtrk pripravili doma. Naš recept vsebuje 19 sestavin, med njimi ječmen, dimljen tofu, čebulo, krompir, korenček, peteršiljevo korenino, pastinak, fižol, čičeriko, suhe hruške, paradižnikovo mezgo, orehe, olivno olje, česen, sol in nekatere začimbe. Največji izziv je bil, ker dimljenega tofuja v Houstonu ne poznajo, nikjer ga ni bilo mogoče kupiti. Neuspešno smo preiskali deset trgovin in restavracij. Ni nam preostalo drugega, kot da kupimo navaden čvrst tofu. Odšli smo na kosilo v žar restavracijo, tam smo jih tudi prosili, ali nam ga lahko predimijo. In so nam ga z veseljem. Kar nekaj težav smo imeli tudi z nabavo peteršiljeve korenine – tukaj smo še posebej veseli, da nas je na tekmovanju spremljala slovenska častna konzulka Sandra Wilkens, s katero nas je povezalo slovensko veleposlaništvo v Washingtonu, saj nas je hitro usmerila v primeren centralni market, nekakšno trgovino s svežim sadjem in zelenjavo, kjer smo potem peteršiljevo korenino tudi našli. Izziv so bile tudi suhe hruške, te smo nazadnje odbrali iz embalaže mešanega suhega sadja,« so povedali. Dodali so, da so izbrali najkakovostnejša živila. »Organska, z oznakami bio, tako da smo nekako zaupali, da večjih razlik ne bo. Nekatera živila smo kupili v dveh različicah – denimo ješprenj, potem pa smo ga v hotelu skuhali, da smo videli, kakšna je razlika med njima.«

Slovenska ekipa je še pojasnila, da so sodniki jedi ocenjevali po drugačnih kriterijih, kot so jih sicer vajeni na klasičnih kuharskih tekmovanjih. Za videz jedi za astronavte je bilo sodnikom malo mar, zelo pomembna pa je bila ustrezna sestava živil.