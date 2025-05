Tekma v poceni ubijalskih strojih: ko zrak ni več varen niti za signal

V nadaljevanju preberite:

Roka zavesla skozi visoko travo in v soncu se zalesketa značilen obris optičnih vlaken. »Tako je videti, ko na nekem območju deluje ekipa z droni na optična vlakna,« komentira moški glas. »Kjerkoli na tem polju boste zamahnili z roko, vam bodo v njej ostale tri ali štiri takšne niti.«

Posnetek iz januarja je napravil ukrajinski aktivist Sergej Beskrestnov - Flash na nekem polju v ruski pokrajini Kursk, ki so jo takrat še nadzorovale ukrajinske sile. Ponazoriti je hotel, da raba letalnikov, ki jih usmerjajo skozi optična vlakna, močno onesnaži okolje, saj teh manj kot milimeter debelih niti na fronti praktično nihče ne pospravlja za sabo. Polja so ponekod tako prepredena z njimi, da se vanje zapletajo tako vojaki kakor živali in vozila. Čeprav so na pogled videti krhka in se, če jih pravilno prepognemo, res lahko zlomijo, pa so takšna vlakna na splošno trdovratno odporna, in če se zapletejo v avtomobilska kolesa, jih je običajno treba odstraniti s posebnimi škarjami. Tudi ko se bo vojna nekoč končala, bosta imeli vpleteni strani obilo dela z njihovim odstranjevanjem.