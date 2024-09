FPV-droni: od lovcev do zmajev

V nadaljevanju preberite:

Samomorilski FPV-droni bržkone v tehničnem smislu brenčijo na čelu inovacij v tej vojni in so lani postali njen poglavitni obraz. Kratica pomeni »first-person view« (ali v prevodu prvoosebni pogled) in odraža dejstvo, da je njihova kamerica vpeta fiksno, zato jih piloti usmerjajo kot like v videoigrah. Prvo vodilo pri njihovem konstruiranju je namreč čim nižja cena, da so lahko pogrešljivi in uporabni kot kamikaze, zato konstruktorji vse elemente karseda poenostavijo.

FPV-droni nimajo ohišij in so videti kot prototipi s šolskih modelarskih krožkov, z izpostavljenimi žicami in elektroniko. Njihovo ogrodje sestavljata lasersko rezana pločevina in 3D-tiskana plastika, medtem ko motorji, kamere in krmilniki prispejo iz kitajskih spletnih trgovin. Tudi bojne glave ponavadi sestavljajo kar »doma«, na podlagi starih protioklepnih min. Rezultat so letalniki z okvirno ceno okoli štiristo evrov, kar pomeni, da so za vodljivo orožje presneto poceni.