Plačilna norija v svetu UI - Genialnost se meri v stotinah milijonov evrov

V svetu, kjer se tehnološki napredek meri v mesecih in ne več v letih, se je pred kratkim zgodilo nekaj, kar je potrdilo novo hierarhijo vrednosti v svetovnem gospodarstvu. To ni bil prevzem podjetja ali preboj na borzi, temveč ponudba za delovno mesto.

Tehnološki velikan Meta je po poročanju New York Timesa 24-letnemu raziskovalcu umetne inteligence (UI) Mattu Deitkeju, ki je pred tem opustil doktorski študij, ponudil štiriletno pogodbo, vredno 215 milijonov evrov. Ponudba zajema ne le plačo, temveč tudi bonuse in delniške opcije.

Spletni medij Ars Technica dodaja, da ponudba, ki jo je Deitke po daljših pogajanjih in osebnem srečanju z Markom Zuckerbergom sprejel, vključuje možnost izplačila do 100 milijonov dolarjev že v prvem letu.

Te vsote niso več osamljeni primeri, temveč simptom tektonskega premika v jedru tehnološke industrije. Gre za vojno za talente, v kateri peščica posameznikov postaja najdragocenejša strateška surovina na svetu.