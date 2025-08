Umetna inteligenca bi morala pomagati pri financiranju ustvarjalnega dela

V nadaljevanju preberite:

Generativni modeli umetne inteligence temeljijo na skupnem delu neštetih ljudi. Za vsakim odgovorom in odzivom, ki ga ustvari umetna inteligenca, se skriva veliko nevidne delovne sile – pisateljev, pevcev, novinarjev, pesnikov, programerjev, ilustratorjev, fotografov in filmskih ustvarjalcev, katerih stvaritve so bile uporabljene brez dovoljenja ali nadomestila. Ti ustvarjalci se nikoli niso srečali, kaj šele da bi izdali račune velikanom iz Silicijeve doline, ki so se okoristili z njihovim delom.