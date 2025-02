Visoko priznanje za slovensko inovatorko Marijo Strojnik

Ameriško strokovno združenje za optiko in fotoniko Optica je slovensko raziskovalko in inovatorko Marijo Strojnik Scholl, ki je zaslužna profesorica na Optičnem raziskovalnem inštitutu v Leonu v Mehiki, nagradila z medaljo Davida Richardsona za leto 2025. Odlikovali so jo za razvoj temeljnih optičnih testnih tehnik, vključno z vektorskim strižnim interferometrom in rotacijskim strižnim interferometrom v podporo komercialnim aplikacijam, ter za akademsko vodstvo na področju optičnega inženirstva, so sporočili iz združenja.

Združenje Optica spodbuja ustvarjanje, uporabo in razširjanje znanja na tem področju. Ustanovljeno je bilo leta 1916 in je vodilna organizacija za znanstvenike, inženirje, poslovne strokovnjake, študente in druge, ki jih zanima znanost o optiki. Medaljo Davida Richardsona organizacija podeljuje kot priznanje raziskovalkam in raziskovalcem za prispevek k optičnemu inženirstvu, predvsem v komercialnem in industrijskem sektorju.

Marija Strojnik je fiziko študirala na Univerzi v Ljubljani, nato je študij nadaljevala na Univerzi v Arizoni, kjer je doktorirala iz optičnih znanosti. Na Optičnem raziskovalnem inštitutu je ustanovila skupino za optično inženirstvo za prenos znanja v industrijo, mehiška znanstvena fundacija je po njej poimenovala največjo knjižnico z gradivom s tega področja v Latinski Ameriki. Slovenska raziskovalka je članica združenja Optica, SPIE in Sigma Xi. Za svoje delo je dobila več nagrad, med temi tudi šest tehnoloških certifikatov ameriške vesoljske agencije Nasa. V bogati karieri je med drugim razvila inteligentni sistem za avtonomno optično navigacijo satelitov po zvezdah, ki je danes samoumeven pri satelitih v sistemu globalnega pozicioniranja, uporabljala ga je tudi sonda Cassini pri raziskovanju Saturna.