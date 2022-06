Marko Baloh zmagovalec dirke Race across the West

Slovenski ultra-maratonski kolesar Marko Baloh se je po odpovedi Red Bull Trans Siberian Extreme odločil za tretjo udeležbo na Race across the West. Dirka preko zahoda poteka istočasno in na isti trasi kot prvi del Dirke preko Amerike oz. RAAM.

Dirka preko zahoda je dolga 1.497km in ima več kot 16.000m vzponov. Poleg zmage je bil cilj čimbolj se približati povprečni hitrosti, ki jo je Marko dosegel ob svoji prvi zmagi na tej dirki leta 2014 (18 milj/uro).

V konkurenci je bilo skoraj trideset solo tekmovalcev in nekaj dvo- in štiričlanskih ekip. Marko je startal kot tretji od zadaj in je že do prve noči prehitel vse pred sabo. Vodstvo je izgubil za nekaj minut na meji med Kalifornijo in Arizono, ko ga je ob tankanju spremljevalnega avta prehitel Brazilec Fabio SIlvestri. To je dalo Marku dodatno moč in do jutra je prednost znašala že skoraj 20 milj oziroma okoli ene ure.

Ekstremne razmere z dnevnimi temperaturami do 40°C so zelo otežile dirkanje in tudi povzročile nekaj odstopov med konkurenti. Tudi Marko je bil zaradi vročine nekaj počasnejši kot je pričakoval, toda prednost se je kljub temu povečevala. Na koncu drugega dne je bila prednost pred drugim že okoli 60 milj. Za malo vznemirjenja in povišanje intenzivnosti je poskrbello prehitevanje prvih ekip, ki sta tekmovali za zmago. Marka so prehiteli v zadnji časovni postaji med Cortezom in Durangom. Solo tekmovalec v klanec seveda težko konkurira bolj spočitim članom ekip, toda kljub temu je dodatna motivacija pred ciljem samo dobrodošla.

Marko je suvereno obdržal vodstvo tudi v zadnji, tretji noči dirke in je zmagal s časom 59 ur 29 minut. Premagal je tudi vse ekipe, razen 4-članske ekipe Team Alaska, ki je zmagala med ekipami z povsem enakim časom kot Marko.

Marko pravi: »Zaradi ponovne prestavitve dirke Red Bull Trans Siberian Extreme, sem moral poiskati nov cilj. Organizacija RAAM-a v tako kratkem času ni bila izvedljiva, zato sem se odločil ponovno preizkusiti se na Dirki preko zahoda - Race across the West. Želja je bila ponoviti zmago izpred osmih let, postaviti rekord proge za kategorijo 50+ in čimbolj se približati svojem času iz leta 2014. Prva dva cilja sem dosegel, tretji je bil pa morda malce predaleč glede na res ekstremne vročinske razmere, ki so krojile dirko letos. Upoštevati moramo tudi, da je zaradi obvoza zaradi požara okoli Flagstaffa, proga bila daljša in imela 1500m višinskih metrov več. Kljub temu sem z rezultatom zadovoljen, obdržati sem uspel tudi stik s konkurenco na RAAM-u. Zmaga mi veliko pomeni in je dobra popotnica za nadaljevanje sezone ter za naslednje leto, ko imam v načrtu končno, torej po treh letih čakanja, boriti se za zmago na dirki od Moskve do Vladivostoka - Red Bull Trans Siberian Extreme.«