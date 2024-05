Vesel pripravljen za izvolitev poklicati tudi Janšo

Nekdanji predsednik računskega sodišča, revizor, nekdanji nadzornik Fife, zdaj zaposleni v družbi Salomon Tomaž Vesel je v podkastu Moč politike pojasnjeval, kdaj ga je predsednik vlade in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob povabil h kandidaturi za evropskega komisarja. Ni član stranke Gibanje Svoboda, ji je pa pomagal pri pripravi programa, ki ga mora stranka sicer še predstaviti.

Koalicijski partnerici SD in Levica sta za njegovo kandidaturo prvič slišali na Pop TV, opozicijski SDS in NSi pa je zmotila njegova opredelitev glede prejšnje vlade Janeza Janše, ko je bil še na funkciji predsednika računskega sodišča. Ali zato pričakuje ponovitev fiaska iz leta 2014, ko so evropski poslanci zaznali notranjepolitični nemir in zrušili slovensko kandidatko Alenko Bratušek? »To je v bistvu vprašanje o slovenski enotnosti, politiki, o pomembnih položajih, ki jih lahko zasedemo v Evropi, če bi bila slovenska politika v celotnem političnem aspektu tako nezrela in tako nespametna, da bi, recimo, eventuelno zanimiv položaj slovenskega komisarja, ki je vendarle lahko pomemben tudi za državo, spet uporabila ali zlorabila za neke politične cilje,« odgovarja Vesel in nadaljuje, da je bil takrat po njegovem mnenju zaradi samopredlaganja bolj specifičen primer.

Janša pravi, da so njihova vrata odprta za pogovore – kdo bo poklical koga? »Če bo treba, lahko pokličem kogarkoli, saj smo vsi Slovenci, samo da dobim številko, na katero lahko pokličem,« odgovarja Vesel, ki ne bi zavrnil nobenega resorja: tako imenovani nepomembni resorji se lahko izkažejo tudi za zelo pomembne. Odvisno od tega, kaj se bo dogajalo prihodnjih pet let.

Kot »popolnoma nerelevantno za to kandidaturo« pa Vesel zavrača dejstvo, da je nekdanja generalna sekretarka Gibanja Svoboda Vesna Vuković zaposlena »v enem od podjetij, s katerim sodelujejo«.

S kandidatom za evropskega komisarja smo govorili tudi o možnem vzponu desnice na prihajajočih evropskih volitvah, nadaljnjem prenašanju suverenosti na Bruselj, o Ukrajini, priznanju Palestine – njegov odgovor glede tega ni prav jasen – ter tudi o tem, kdo bo zalival rože na njegovem vrtu v Šentvidu pri Stični, ki velja za enega najlepših v Sloveniji, če se bo res preselil v Bruselj.

