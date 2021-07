Vsestransko mazilo za nego kože Abena Skincare Ointment

FOTO: Abena-Helpi

Abena-Helpi





Mazilo za nego kože Abena Skincare Ointment lahko kupite v bolje založenih lekarnah ali spletni trgovini Za podrobnejše informacije o mazilu za nego kože Abena Skincare Ointment lahko pokličete naše strokovne svetovalce na tel. št. 01 530 47 65 ali pošljete sporočilo na info@abena-helpi.si. Mazilo za nego koželahko kupite v bolje založenih lekarnah ali spletni trgovini www.abena-helpi.si.

Vsebuje 41 % maščob ter sestavine, ki zmanjšajo trenje na koži. Mazilo se zaradi sestave obnaša kot neke vrste silikon, ki je vodotopen, omogoča dobro zračenje in regeneracijo kože, hkrati pa kožo zaščiti pred delovanjem vlage in trenja.Nanosna suho in čisto kožo lahko omili posledice dolgotrajnega trenja na koži pri športnih aktivnostih in v vseh situacijah, kjer je trenje v kombinaciji z vlago. Ta kombinacija naredi kožo občutljivejšo in bolj dovzetno za poškodbe:, kot sta tek in kolesarjenje, kjer prihaja do stalnega drgnjenja kože ob kožo ali kože ob sedež in športno oblačilo, ter pri vseh aktivnostih, pri katerih se prepletajo potenje in ponavljajoči se gibi telesa;, ko se pojavijo težave z vnetji v kožnih gubah in pregibih. Koža se ne zrači dovolj, v gubah se zadržuje telesni znoj, hkrati pa prihaja do trenja kože ob kožo.- Podobna situacija in pri ženskah kar precej pogosta je tudi, vnetje kože pod dojkami, predvsem v toplih poletnih mesecih, ko potenje, drgnjenje robov nedrčka in stalna vlaga vzdražijo kožo;, kjer je koža izpostavljena urinu in/ali blatu, se ne zrači dovolj, čezmerna vlaga lahko povzroči skupaj s trenjem ob vpojno jedro mehansko poškodbo kože;lahko, sploh poleti, ob prisotnosti potenja, poškoduje kožo na notranji strani stegen, pri moških tudi v mednožju, saj prihaja do stalnega trenja kože ob kožo;zmanjšata zaščitno funkcijo kože rok. Mazilo za nego kože Abena se priporoča za regeneracijo kože čez noč, saj se počasi vpija, vlaži in podpre osnovne funkcije kože.Naročnik oglasne vsebine je Abena-Helpi d.o.o.