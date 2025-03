Če so roki plačevanja dolgi, se podjetje lahko tudi ustavi

Zakaj so terjatve, zaloge in dobavitelji najhitrejši vir financiranja? Koliko to stane in kakšna je korist obvladovanja obratnega kapitala? To bo glavni poudarek 18. Poslovno-finančnega sejma (PFS). Ena od predavateljic bo dr. Aleksandra Kregar iz Habitus Consultinga. Z njo smo se pogovarjali o učinkoviti komunikaciji v podjetju, pogledih na rast podjetja ter krotenju želja tržnikov in direktorjev po rasti na račun finančne varnosti. Na 18. PFS bomo šli v podrobnosti.

Janez Tomažič

Za uspešno vodenje financ je nujna učinkovita komunikacija z nabavo in prodajo ter vsemi, ki s svojimi odločitvami vplivajo na zadolženost podjetja. Kako to uresničiti?

Najprej se mi zdi pomembno poudariti to, da je za uspešnost uresničevanja aktivnosti v podjetju ključno uravnotežiti strategijo in kulturo podjetja ter da vodstvo da obema poloma delovanja enakovreden pomen. Konkretno to pomeni, da si je treba za razvoj ustrezne kulture trdno in načrtno prizadevati. Kultura je hrbtenica podjetja, saj predstavlja skupek vrednot in vedenj, prepričanj, norm, pravil, sistemov, ki orisujejo, kako je delati v podjetju in kako naj se vedejo zaposleni. Komunikacija pa je ključen element, da se pravila delovanja v podjetju jasno predstavijo ter da vsi zaposleni razumejo, kaj se dogaja v podjetju, katere naloge ali aktivnosti so odprte, kakšno je stanje pri posameznem projektu ipd.

Tako kot je potrebno, da marketing, prodaja in nabava razumejo zakonitosti financ, je potrebno omeniti tudi pomembnost, da finance razumejo »core biznis« – se pravi, da je za rast podjetja potrebno vlaganje v stranke, v blagovne znamke, v trg, ter seveda v svoje zaposlene.

Komunikacija je torej ključna za učinkovito sodelovanje funkcij in zaposlenih – če ne jasno, transparentno, redno in pravočasno komunicirate, lahko ustvarite zmedo ter povzročite, da si zaposleni sami ustvarijo zgodbe, ki pa običajno ne temeljijo na dejanskem stanju, temveč na govoricah. To lahko vodi v različne odzive: pojavijo se strah, negotovost, zaskrbljenost, apatija … skratka elementi, s katerimi je težko izvajati aktivnosti, še posebej če gre za krizne situacije v podjetju.

Danes je na voljo precej komunikacijskih kanalov, ki jih podjetje lahko uporablja za redno in tekoče obveščanje zaposlenih: od intraneta, newslettrov in e-mailov do mrež, kot so slack, jenz ipd. Ne gre spregledati, da so komunikacija tudi sestanek, team-building, interno izobraževanje, srečanja na štiri oči, predstavitve town-hall, videokonference ipd.

Del razvoja kulture predstavlja gradnjo komunikacijskih veščin, tako vodij kot zaposlenih. Komunikacija je učinkovita, kadar je jasna in transparentna, ko je pravočasna in je zagotovljena psihološka varnost, da si zaposleni upajo postavljati vprašanja ter deliti svoje mnenje. Seveda je treba za to najprej zgraditi pravo kulturo ter zagotoviti psihološko varnost, da si zaposleni 'upajo' postavljati vprašanja ter deliti svoje mnenje in poglede. In navsezadnje, komunikacija ni samo, kaj povemo, ampak predvsem, kako povemo. Govorica telesa vodij, njihov ton in izbor besed so za učinkovito komunikacijo ključni.

ℹDr. Aleksandra Kregar, Habitus consulting Aleksandra Kregar je kot arhitektka ustvarila zanimivo karierno pot. Od leta 2000 je delovala v živilski industriji (podjetje Droga), sodelovala pri združevanju Droge in Kolinske, ter nakupu Grand Prom in Štark v Srbiji. Po prevzemu Atlantic Grupe leta 2010 je opravljala različne funkcije v skupini, najprej kot direktorica Centralnega marketinga in pozneje kot direktorica Korporativne strategije. Pred prihodom v Drogo je bila vodja oglaševanja Volvo in vodja blagovne znamke v Renaultu Slovenija. Od leta 2019 je svetovalka na področju strateškega marketinga ter na področju postavitve kulture podjetja in njene usklajenosti s strategijo podjetja. Po njenih izkušnjah se dejanska korist zgodi, ko so poslanstvo, strategija in kultura podjetja usklajeni in podprti od vodstva. Aleksandra predava na različnih strokovnih in akademskih dogodkih ter je članica NS DMS in Odbora za gospodarstvo in finance v OKS

Komunikacija velikokrat povezana tudi z načinom vodenja, ki ga podjetje definira v svoji kulturi. Povsem avtoritativno vodenje, ki temelji na nadzoru, na odločitvah brez vključevanja zaposlenih, na strogi hierarhiji, kontroli in mikromenedžmentu, na enosmerni komunikaciji brez vključevanja zaposlenih običajno ne vodi v zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih, sploh ne pri generaciji Y in Z. V kriznih situacijah je določena mera avtoritativnosti potrebna, a sta vključevanje in sodelovanje pri razumevanju situacije v podjetju običajno dosti bolj priporočljivi. V takih primerih so odprt dialog, aktivno poslušanje in obojestransko spoštovanje elementi, ki vplivajo na produktivno komunikacijo.

Kakšna je povezava med zadovoljstvom zaposlenega in finančnim uspehom podjetja?

Zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih se gradita z gradnjo kulture in urejenostjo vseh elementov dela. V zadnjem času podjetja namenjajo veliko energije gradnji atraktivne podobe podjetja kot delodajalca, ki vpliva na to, kakšne kadre lahko podjetje privabi v podjetje in kako lahko zadrži zavzete in zadovoljne zaposlene. Situacija na trgu dela se je zlasti po pandemiji precej spremenila; s prihodom novih generacij in mednarodno konkurenčnostjo pa se je ta tekma samo še zaostrila. Pri gradnji podobe podjetja pa ni pomemben samo element plače in nagrajevanja zaposlenih, temveč predvsem možnosti razvoja kariere, ugodnosti, ki jih podjetje nudi zaposlenim, kako podjetje obravnava svoje zaposlene, kakšna sta komunikacija in način vodenja. Če hočemo, da so zaposleni povezani s podjetjem, je nujno, da poznajo cilje in vizijo podjetja in vedo, kako kot posameznik lahko prispevajo k uresničevanju načrtov podjetja.

Zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih sta ključna elementa, ki vodita k večji produktivnosti, zmanjšujeta odhode in izostanke v podjetju ter povečujeta zadovoljstvo pri delu. Od tod naprej pa je formula jasna – zavzeti zaposleni bodo veliko bolje delali s svojimi strankami, partnerji, dobavitelji podjetja. In če so stranke in partnerji podjetja zadovoljni, se bodo vračali v podjetje. Vračanje pa je del lojalnosti, ki vodi k uspešnosti podjetja. Tako bi lahko na kratko povzeli lastnosti zadovoljnega zaposlenega, kar vodi k zadovoljnim strankam.

Kako komercialiste ali direktorja prepričati, da rast prodaje in dobiček ne zagotavljata preživetja podjetja?

Ponovno se vračam k jasni komunikaciji, ki je srčni utrip močne kulture podjetja. Zaposleni v podjetju morajo imeti jasno sliko situacije dogajanja v podjetju. Podjetje je lahko zaradi nekaterih okoliščin določen čas v načinu preživetja, čeprav je na dolgi rok način rasti običajno najbolj zaželena in trajnostna strategija za podjetje. V praksi marsikdaj doživim, da zaposleni ne poznajo prioritet zakaj smo se znašli v določeni situaciji in kakšen je načrt, da podjetje pride iz nje. Poleg jasne komunikacije je treba v podjetjih dvigovati tudi nivo znanja in razumevanja o lastnih produktih, kupcih, prodajnih poteh in predvsem o financah. Tako kot je priporočljivo, da vsi zaposleni razumejo, kaj pomeni osredotočenost na stranko (ki jo podjetja rada opevajo kot svojo vrednoto, v praksi pa je marsikdaj ne živijo) in zakaj je razumevanje stranke pomembno za upravljanje blagovnih znamk podjetja, sta potrebni tudi znanje in razumevanje osnov financ. Finance za ne-finančnike so pogosta izobraževanja, ki zaposlenim iz preostalih funkcij omogočijo razumevanje verige vrednosti in s tem tudi to, da zagotavljanje dobička ne zagotavlja nujno uspešnosti; če so aktivnosti podjetja, s katerimi podjetje ustvarja dobiček, povezane z investicijami ali če so roki plačevanja dolgi, se podjetje lahko tudi ustavi, saj nima denarja za plačilo investicij ali dobaviteljev.

V praksi marsikdaj doživim, da zaposleni ne poznajo prioritet zakaj smo se znašli v določeni situaciji in kakšen je načrt, da podjetje pride iz nje.

Kako trženju ali direktorju razložiti, da je v določeni življenjski fazi podjetja plačilni rok pomembnejši od razlike v ceni?

Odgovor je v konceptu zelo podoben prejšnjemu – jasna komunikacija, ki zagotavlja razumevanje trenutne ali kratkoročne situacije podjetja, ter imeti znanje, ki omogoča razumevanje, da je treba poslovno politiko podjetja nujno uskladiti s finančnimi zmožnostmi. Tako kot je potrebno, da marketing, prodaja in nabava razumejo zakonitosti financ, je potrebno omeniti tudi pomembnost, da finance razumejo »core biznis« – se pravi, da je za rast podjetja potrebno vlaganje v stranke, v blagovne znamke, v trg. Znanje je gorivo podjetij; če je kultura podjetja silosna, kjer vsak oddelek ali vsaka funkcija gleda sliko izolirano, brez konteksta in razumevanja, kako delovanje posamezne funkcije vpliva na preostale funkcije v podjetju in na koncu na finančno sliko podjetja, potem podjetje niti ne razmišlja o tem, da bi zaposleni v trženju razumeli njihovo delovanje v okviru trenutnih zmožnosti podjetja. In prav zato je redna, konsistentna in transparenta komunikacija o trenutni situaciji podjetja, ki je podprta z rednim poročanjem ter z odprtim in sodelovalnim načinom delovanja, najboljši način razumevanja, da je denar gorivo za preživetje in za rast podjetja.