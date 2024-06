Prenos upravljanja naj bo zmaga za obe generaciji

»V tisto, kar delaš in kar znaš, moraš verjeti in pri tem vztrajati. Najpomembneje je, da ti kupci zaupajo, sam pa se obnašaš profesionalno,« je Marjeta Furlan, soustanoviteljica in solastnica družbe Intra Lighting, ki se ukvarja z oblikovanjem in izdelavo rešitev za osvetljevanje, povedala o tem, kaj je skrivnost uspešnega podjetništva.

Udeležila se je 17. Poslovno-finančnega sejma, ki sta ga prejšnji teden v Portorožu gostila medijska družba Delo in svetovalno podjetje Smartfin. Dogodek je bil namenjen podjetnikom iz manjših in tudi že precej večjih (družinskih) podjetij, ki so si izmenjevali izkušnje pri učinkovitem in odgovornem vodenju podjetniških financ. Posvetili so ste tudi iskanju odgovorov na vprašanje, kako pomemben izziv je prenos vodenja in upravljanja podjetij z ustanoviteljev na novo generacijo. Običajno je to s staršev na otroke – ni pa to nujno.

»S prevzemanjem domačega podjetja sva stopila v velike čevlje. Oba sva sicer vanj vpeta že več kot deset let in začetki so bili težki. Postavljena sva bila na najnižji poziciji v kuhinji in v strežbi. Za ego je bilo to težko, a če pogledam nazaj, je bilo edino pravilno. Zdaj veva, kaj lahko od določenega človeka v podjetju tudi pričakujeva,« je povedala Nina Bratož. Pred kratkim sta skupaj z bratom Tomažem prevzela vodenje uveljavljene kulinarične znamke JB Bratož.

17. poslovno-finančna konferenca portorož, Hotel Slovenija, 19-6-2024 Foto Črt Piksi

»Jaz sem se že upokojil, uradno nisem več za volanom, migam pa še,« je povedal Andrej Repše, ustanovitelj in lastnik družbe Armat, ki se ukvarja s konstruiranjem in izvedbo različnih jeklenih konstrukcij. Zdaj, ko je dnevno vodenje poslov prepustil mlajši generaciji, opravlja vlogo nadzornika. »Mesečno spremljam poročila, sicer pa se v tekoče poslovanje ne vtikam. To je najbrž lažje tudi zato, ker smo že davno tega v podjetju sprejeli pravila oziroma standarde, kaj sme oziroma ne sme vsak zaposleni, čigar odločitve vplivajo na denarne tokove,« je povedal. Primož Bučar iz Kovinarstva Bučar je začel prevzemati podjetje, ki je nastalo iz obrtne delavnice njegovega deda, pred 15 leti, eden od največjih izzivov pa je bil tudi prehod iz statusne oblike samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo, kar so opravili pred tremi leti.

»Največji izziv je bil, ker so se v podjetju prepletale tri generacije. Starejši so delali malo po svoje, jaz se s tem nisem strinjal. Ob spremembi pravne oblike je bilo treba narediti skrbni pregled in ne morete verjeti, koliko okostnjakov se pri tem najde v omarah. Vsem, ki so pred to nalogo, svetujem, da se na to pripravljajo nekaj let, ker je potem stvari lažje počistiti,« je povedal približno 170 udeležencem dogodka.

Zaupanje je dobro za vse

Trenja med »mladimi« in »starimi« so očitno del življenja tudi v podjetju – ampak dolgoročno preživi in zraste samo tisto družinsko podjetje, ki jih pravi čas preseže. »Starejšim, ki predajajo, bi svetovala, naj zaupajo svojim otrokom, naj jim dajo prosto pot. Pravi čas naj predajo posel, kdaj pa to je, začuti vsak sam. Mladi pa naj razumejo, da je tudi podjetje otrok njihovih staršev in da jih skrbi, kaj bomo mi naredili z njim. Težko je sprejeti, da bo drugače, čeprav seveda bo. Prenos med generacijami ni enostaven, je pa lep. Na koncu sta zmaga in pa zadovoljstvo vseh,« je povedala Nina Bratož.

Kaj pa, ko podjetnik išče osebo za vodenje svoje dediščine zunaj najožjega družinskega kroga? »Sem v vlogi vodje uspešnega družinskega podjetja. Veliko je interakcij z lastnikom. Delal bom tako, kot da je moje, čeprav seveda nimam istih interesov. Upoštevati pa je treba tudi, da je za vse mlajše, ki v podjetje vstopajo danes, zgodba precej bolj bleščeča, pogosto je vtis, da se vse da ...« je povedal Davorin Dobočnik, direktor družbe Akrapovič. Podjetje, ki izdeluje predvsem izpušne sisteme visokega kakovostnega razreda, je leta 1991 ustanovil Igor Akrapovič, ko je končal svojo kariero dirkača na motorju. Danes ima podjetje več kot 1700 zaposlenih, za letos pa načrtujejo, da bo njihov promet presegel 200 milijonov evrov.