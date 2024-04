Mladoletnica poškodovala vrstnika z ostrim predmetom

Na območju Most v Ljubljani je danes popoldan mladoletnica v prepiru z ostrim predmetom huje poškodovala mladoletnika. Slednjega so odpeljali v UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju. Policisti o okoliščinah dogodka še zbirajo obvestila, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so navedli na Policijski upravi Ljubljana.

Po navedbah portala 24ur, ki je o dogodku poročali prvi, se je na kraju zbralo večje število policistov in reševalnih vozil.

Ker gre za mladoletni osebi, policisti več informacij o dogodku ne morejo posredovati, so še pojasnili na Policijski upravi.