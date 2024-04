SDH vložil predlog za stečaj T-2

Slovenski državni holding (SDH) je vložil predlog za stečaj telekomunikacijskega operaterja T-2, so danes sporočili iz T-2. SDH medtem "aktivnosti, ki jih izvaja z namenom poplačila terjatev", ne komentira. V T-2 pravijo, da je predlog neutemeljen in nezakonit, omenjajo možnost odškodninske tožbe.

»Slovenija se sooča z novim primerom nezakonitih postopkov in finančne neodgovornosti s strani SDH. Predlog za pričetek stečajnega postopka proti T-2 kljub jasnim izsledkom sodnih odločb in forenzične preiskave, kaže na nerazumnost SDH v škodo T-2 in tudi države, je v današnjem sporočilu za javnost navedel T-2 in vprašal, ali se zoper državo obeta nova odškodninska tožba.