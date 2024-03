V podjetju v Krškem eden od dveh poškodovanih v smrtni nevarnosti

V enem izmed podjetij v Krškem je v ponedeljek dopoldne prišlo do delovne nesreče, v kateri sta bila hudo poškodovana 28- in 53-letnik. Slednji je po padcu dobil hude poškodbe in je v smrtni nevarnosti, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Po prvih ugotovitvah sta 28- in 53-letnik menjala filtre prezračevalnega sistema. Ko sta se bila na hidravlični dvižni ploščadi na višini okoli 9,5 metra, je 34-letnik, ki je upravljal mostno dvigalo, trčil v dvižno ploščad, ki se je prevrnila. 53-letnik je po padcu dobil hude poškodbe in je v smrtni nevarnosti, huje je bil poškodovan tudi 28-letnik.

O dogodku so bili obveščeni preiskovalna sodnica, okrožni državni tožilec in pristojni inšpektor za delo. Kriminalisti preiskavo nadaljujejo in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo, so sporočili s policije.