Vinjen 82-letni voznik brez dovoljenja povzročil prometno nesrečo

Radovljiški policisti so v petek zvečer zasegli avtomobil 82-letnemu vozniku, ki je pri vključevanju v promet povzročil prometno nesrečo. Vozil je brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola, prav tako vozilo ni bilo registrirano. Odredili so mu strokovni pregled, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Kot so pojasnili policisti, je 82-letni voznik pri vključevanju v promet izsilil prednost drugemu vozniku in vanj trčil. Vozil je neregistriran avtomobil in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Ob tem so mu v litru izdihanega zraka namerili 0,42 miligramov alkohola.

Policisti zanj vodijo prekrškovni postopek za več prometnih prekrškov in zbirajo obvestila v smeri kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.