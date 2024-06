V podobe moraš ujeti vonj človeškega telesa

V nadaljevanju preberite:

Mizoguči velja za enega najplodovitejših in najraznovrstnejših ustvarjalcev v zgodovini filma – med letoma 1922 in 1956 je posnel nekaj manj kot 90 celovečernih filmov, od sodobnih melodram do zgodovinskih epopej, od intimnih družinskih tragedij do realističnih družbenih fresk, od biografij, samurajskih peripetij in zgodb o duhovih –, a njegov filmski opus še zdaleč ni kaotičen preplet vsakovrstnih tem in paberkovanih slogovnih prijemov, poudarja filmski kritik Denis Valič.