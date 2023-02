Vse več ponarejenih evrskih bankovcev

Na Hrvaškem so od začetka leta do minulega tedna iz obtoka umaknili skoraj 300 ponarejenih evrskih bankovcev, kar je več kot v celotnem lanskem letu. V skoraj četrtini primerov so bili ponarejeni bankovci za 50 evrov.

Med ponarejenimi evrskimi bankovci jih je bilo skoraj 200 za 50 evrov, manj pa so bili za prevarante zanimivi bankovci za 10, 500 in 200 evrov, so v hrvaški centralni banki pojasnili za hrvaško televizijo RTL.

Hrvaška policija je minuli teden v Svilaju na mejnem prehodu z Bosno in Hercegovino aretirala tudi 60-letnega srbskega državljana, ki je v državo hotel pretihotapiti 800 ponarejenih bankovcev za deset evrov.

Leta 2022 so na Hrvaškem iz obtoka umaknili 260 ponarejenih evrskih bankovcev, leta 2021 pa 228.

Skupaj so lani iz obtoka umaknili 437 ponarejenih bankovcev različnih valut, kar je 45,8 odstotka manj kot leta 2021. Iz obtoka so umaknili tudi 2025 ponarejenih kovancev, kar je 74,9 odstotka manj kot leto prej, vsi ponarejeni kovanci pa so bili evrski.

Evro je s 1. januarjem letos postal uradna plačilna valuta na Hrvaškem in kun od 15. januarja ni več v obtoku.