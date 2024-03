Brez skupnosti

V nadaljevanju preberite:

Posameznikov ne vodijo več splošno znane vrednote kot nekoč – skromnost, pogum, sočutje, radodarnost, ustvarjalnost, mojstrstvo. Saj so glavni gibalci sveta nove vrednote kapitalizma – tekmovanje, pohlep, želja po uspehu, zadovoljevanje svojih potreb, ki ne oblikujejo ravno značaja človeka, ravno obratno. Ne vemo več veliko o izzivih življenja in naše bistvo ostaja neraziskano nestrukturirano. A le moralne vrednote, s katerimi bi recimo morali opremiti zasebnost in profesionalnost, so tiste, ki dajejo življenju vrednost.