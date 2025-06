Za rusko družbo je hladilnik pomembnejši kot demokracija

V nadaljevanju preberite:

O ruski agresiji v Ukrajini lahko preberemo veliko analiz s preprostimi razlagami. Toda Aleksej Minjailo s sodelavci pri projektu Chronicles razkriva, da imajo navidez enostavni odgovori večkrat zapleteno ozadje, zlasti ko želimo analizirati, kaj si o vojni v Ukrajini misli 145 milijonov prebivalcev Rusije.

Pri projektu Chronicles so od začetka vojne pripravili štirinajst raziskav. Sprva so jih objavljali skoraj vsak mesec, nato so ritem upočasnili. Zdaj pripravijo približno dve raziskavi na leto, vedno pa skušajo najti pomemben družbeni problem. V ekipi je več analitikov in družboslovcev, a zaradi varnosti ne razkrivajo vseh imen.