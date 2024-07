Najslabše se piše otrokom, ki se rojevajo zdaj

V nadaljevanju preberite:

V zvezi s Kitajsko je mogoče postaviti veliko tez, a za skoraj vsako prej ali slej najdeš tudi povsem drugačno teorijo. Šele med življenjem na Kitajskem se ti počasi odpirajo povsem novi vpogledi v delovanje države, v razmišljanje ljudi in njihove izkušnje s preostalim svetom. Na koncu si prepričan samo o enem – več ko veš, bolj spoznavaš, da v resnici nič ne veš.

V osnovi je jasno, kdo na Kitajskem vlada in kdo ima največ moči. Partijski slogani nagovarjajo ljudstvo na vseh mogočih krajih, enako podoba predsednika Xi Jinpinga. Vedno bodi s partijo na veliko piše celo v pisarnah visokotehnološkega podjetja za razvoj zvoka v sodobnih napravah. O kakšni politični alternativi ni sledu.

Toda pod površjem složnosti je polno debat in idej, kaj bi moralo biti drugače, vendar to ne pomeni nujno, da si ljudje želijo spremembe kitajske politične ureditve. Pri marsikom je čutiti, da ga niti ne moti toliko enopartijski sistem kot vse večji življenjski stroški. Enako čutijo, da se mora spremeniti globalna ureditev. Kajti svet ne more več ostati v enakem razmerju moči kot po drugi svetovni vojni.

O analizi političnega stanja doma in na tujem pripravljajo tudi javne dogodke. Nedavno je v družbi diplomatov nekaterih veleposlaništev in novinarjev BBC, CNN, The Economista, Reutersa, AFP, South China Morning Posta in Dela svoj pogled predstavil vplivni milijarder Ronnie C. Chan iz Hongkonga.