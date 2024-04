Človekove pravice in okolje

V nadaljevanju preberite:

Druži pa jih tudi, sicer manj znana, skrb za uveljavljanje človekove pravice do zdravega okolja. Pred več kot desetimi leti so si začele te države družno prizadevati za mednarodno priznanje te pravice.

Slovenija je človekovo pravico do zdravega okolja kot ena redkih držav zapisala v svojo prvo ustavo leta 1991. Pravzaprav jo je smiselno prevzela iz ustave iz leta 1974. Danes je držav, ki imajo to pravico vključeno v ustavo in nacionalno zakonodajo, že 161. Kostariko poznamo po skrbnem varovanju narave in zelenem turizmu. Maldivi so bili med prvimi malimi otoškimi državami, ki so opozarjale na dvig morske gladine kot posledice globalnega segrevanja ozračja.