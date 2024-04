Gradnja infrastrukture mora postati bolj zelena

V nadaljevanju preberite:

Vsa infrastruktura, vključno s prometno, mora biti obravnavana glede na svojo trajnostnost, tako v družbenem kot okoljskem in ekonomskem pogledu. Zato mora biti načrtovana, zgrajena, vzdrževana, prenovljena in odstranjena oziroma reciklirana tako, da povzroči čim manj emisij, zmanjša uporabo naravnih virov in porabo energije, pravijo strokovnjaki, ki jih je vodil Pat Cox, koordinator TEN-T programa oziroma evropsko pomembnih prometnih koridorjev.

V analizi, ki so jo izdali v okviru dnevov povezovanja Evrope, strokovnjaki iz industrije in znanstveniki opozarjajo, da bo tudi pri prometni infrastrukturi nujen prehod od linearnih metod dela v krožno gospodarstvo z ocenami vplivov infrastrukture na okolje, družbo in gospodarstvo v celotnem življenjskem krogu.