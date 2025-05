Friderik Hrast, tiskar svobode

V nadaljevanju preberite:

Ko je šel v partizane, je štel 16 let. Zakaj se je pridružil narodnoosvobodilnemu gibanju? »Pravzaprav je bilo zelo enostavno. Oče je bil v internaciji. Brat je bil v internaciji. Sestra je bila v internaciji. Po starosti sem bil za internacijo na vrsti jaz.« In je šel. Odraščal je v Stični. Rojen je bil leta 1928. In vedel je, da je zaradi domobranske dejavnosti njegovo življenje ogroženo. Moral je v gozd. Kurirji so ga vodili do Kočevskega roga, do tiskarne Partizanska 15. Tam so že delovali kočevski tiskarski mojstri, manjkalo je stavcev. Mojstri so ga naučili, kako se svinčene tiskarske črke zloži v besedila.

Ko je pred tedni prišel na Delo, da bi o svojih partizanskih in tiskarskih časih spregovoril v studiu, je bil slovesno oblečen. Suknjič, bela srajca, metuljček. Osemdeset let po koncu druge svetovne vojne, 80 let po osvoboditvi ne predstavlja le samega sebe. Predstavlja vse udeležence NOB-ja, ki jih ni več veliko. Letošnja okrogla obletnica osvoboditve je zadnja, ki jo bodo s svojo prisotnostjo počastili pripadniki osvobodilnega gibanja.